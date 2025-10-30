¿Título universitario para influencers?: En este país ya es obligatorio

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) implementó una nueva regulación que obligará a los influencers y streamers que cuenten con más de un millón de seguidores a acreditar formación universitaria si desean hablar públicamente en sus redes sociales sobre temas considerados sensibles o de interés público como medicina, derecho, historia, economía o política.

Le puede interesar: Influencers vs. políticos tradicionales: expertos analizan su auge tras éxito en consulta del Pacto

El objetivo del gobierno chino es trabajar en reducir la desinformación que circula en redes sociales y limitar la propagación de bulos (más reconocidas como noticias falsas), una problemática que cobró demasiada fuerza durante la pandemia del Covid-19 y que aún preocupa a las autoridades en ese país.

China y una medida sin precedentes:

La norma, calificada por los analistas como una de las más restrictivas en el mundo digital, establece que los creadores de contenido deberán demostrar su experiencia mediante títulos, certificaciones o licencias oficiales antes de abordar cualquier temática “seria” o “regulada”.

La responsabilidad de verificar las credenciales de los influencers recaerá sobre las propias plataformas chinas, como Douyin (la versión local de TikTok), Bilibili y Weibo, que deberán garantizar que los contenidos incluyan citas claras, descargos de responsabilidad y transparencia sobre las fuentes que utilizan.

Más información: Lalis, Mafe Carrascal y más influencers ganaron en Consulta Cámara de Representantes Pacto Histórico

Además, las compañías estarán obligadas a “educar” a sus usuarios sobre los nuevos requisitos y a informar cuándo el contenido está basado en estudios, informes, inteligencia artificial o simples opiniones personales.

El impacto de la desinformación:

El punto de inflexión, según la Administración del Ciberespacio de China (CAC), fue la pandemia del coronavirus en 2020, cuando se multiplicaron las teorías conspirativas y los falsos tratamientos que circularon por internet. Las autoridades identificaron que parte del problema provenía de un pequeño grupo de influencers con alto poder de alcance en las redes.

Un estudio del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, determinó que el 65% del contenido antivacunas mundial fue generado por apenas doce personas. Esa experiencia dejó claro a las autoridades chinas que había que actuar, y hacerlo de manera drástica.

Lea también: Pedro Flórez y youtuber Wally Opina lideran lista Senado Consulta Pacto Histórico: Resultado total

Control y supervisión digital:

Esta iniciativa se suma a una serie de medidas que el gigante asiático viene aplicando en los últimos años para reforzar la supervisión sobre el ecosistema digital y mantener un control más estricto sobre las figuras públicas en redes.

Aunque las autoridades admiten que el nuevo sistema no garantiza la eliminación total de la desinformación, aseguran que representa un paso hacia una comunicación más responsable y profesionalizada en línea.

Cuáles son las consecuencias por el incumplimiento

Le puede interesar: ¿Tambalea la pauta para los “influencers” del gobierno? Consejo de Estado suspende directriz

Los infractores de esta nueva directriz en China se exponen a importantes penalizaciones económicas. Las multas pueden ascender hasta ¥100.000 yuanes chinos, aproximadamente $13.800 dólares estadounidenses.