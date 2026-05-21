Becky G estrena: “EPA” ¿el nuevo sencillo del verano?

Becky G presenta su nuevo sencillo “EPA”, un lanzamiento que inaugura el verano con energía.

Tras semanas de expectativa en redes sociales, la cantante finalmente entregó a sus fans un tema que desborda autenticidad y ritmo.

“EPA” mezcla español e inglés, reafirmando la capacidad de Becky G para llegar a audiencias internacionales y consolidarse como una artista influyente en su generación.

Este estreno se suma a un año cargado de logros para Becky G.

En abril, la cantante recibió el Premio Impacto Global en la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Durante la gala, rindió homenaje a Selena con una emotiva interpretación de “Dreaming of You”.

Además, Becky G sorprendió en Coachella 2026 al acompañar a Karol G en el escenario para interpretar su éxito mundial “MAMIII”, reafirmando su relevancia en la música latina.

Con más de 28 mil millones de reproducciones globales y premios como American Music Awards, Latin AMAs y Billboard Music Awards, la artista se consolida como una de las figuras más influyentes de su generación.

“EPA” ya está disponible en todas las plataformas, y busca convertirse en uno de los himnos del verano 2026.

Becky G reafirma su estilo divertido y auténtico, mientras abre una nueva etapa creativa que la proyecta aún más en la escena internacional.