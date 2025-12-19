Fecha y hora de los partidos de Medellín y Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores 2026 / Colprensa

Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de Conmebol para definir las fases previa de la Copa Libertadores 2026. En esta instancia, Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los encargados de representar al país.

Es preciso recordar que ambos conjuntos accedieron a esta instancia, luego de haber quedado en los primeros dos lugares en la tabla de reclasificación. Los ibaguereños terminaron líderes con 96 puntos, mientras que los antioqueños fueron segundos con 91 unidades.

Fecha y hora de los partidos del Medellín en fase previa de Copa Libertadores

Independiente Medellín iniciará su camino continental en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026. En esa instancia enfrentará a Liverpool de Uruguay, duelo que iniciará en suelo charrúa y concluirá en la capital antioqueña.

Liverpool vs. Independiente Medellín

Fecha: martes 17 de febrero del 2026.

Hora: 7:30 de la noche (hora colombiana).

Ciudad: Montevideo.

Independiente Medellín vs. Liverpool

Fecha: martes 24 de febrero del 2026.

Hora: 7:30 de la noche (hora colombiana).

Ciudad: Medellín.

Fecha y hora de los partidos del Tolima en fase previa de Copa Libertadores

Deportes Tolima todavía no tiene rival definido en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026, teniendo en cuenta que debe esperar el enfrentamiento previo del Deportivo Tachira con un representante de Bolivia.

Rival por definir vs. Deportes Tolima

Fecha: jueves 19 de febrero del 2026.

Hora: 7:30 de la noche (hora colombiana).

Ciudad: Por definir.

Deportes Tolima vs. Rival por definir

Fecha: jueves 26 de febrero del 2026.

Hora: 7:30 de la noche (hora colombiana).

Ciudad: Ibagué.