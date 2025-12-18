Vergonzoso: Hinchas de Medellín y Nacional se enfrentan en el Atanasio Girardot tras final de Copa

Hincahs de Medellín y Nacional se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot / Colprensa.

Nuevamente la final de la Copa Colombia terminó en tragedia y opacada por la violencia entre los aficionados. Tras la consagración de Atlético Nacional sobre Medellín, hinchas de ambos equipos se enfrentaron entre ellos en pleno terreno de juego del estadio Atanasio Grirardot.

Una vez terminado el partido, fanáticos de Nacional saltaron al campo a festejar la conquista de su octavo título del certamen. La Policía no logró controlar a los hinchas, generándose una reacción de parte de los espectadores locales, quienes también ingresaron al terreno.

La cancha del estadio Atanasio Girardot se volvió un campo de batalla, entre aficionados de ambos equipos y la fuerza pública, que se vía claramente superada por el número de los fanáticos.

Los jugadores de Atlético Nacional no pudieron recibir el trofeo ni la premiación en el momento; mientras que varios hinchas se quedaron en las tribunas, registrando los enfrentamientos en el campo de juego,en los videos se puede observar varias personas armadas con armas blancas.

Nacional ganó la final con un solitario gol de Andrés Román a los 11 minutos del partido, imponiéndose 1-0 en el marcador global. Este el octavo título de los antioqueños en el certamen y el tercero que logran de manera consecutiva.

Una vez controlada la situación, los jugadores y cuerpo técnico del equipo Verdolaga pudieron recibir su respectiva premación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, repudió los hechos y advirtió que se tomarán medidas ante lo sucedido.