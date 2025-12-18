Atlético Nacional se quedaría sin una de sus figuras para la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional se coronó como campeón de la Copa Colombia, luego de ganarle 1-0 en el clásico paisa al Independiente Medellín. En la definición de este título del fútbol profesional colombiano, el trofeo se definió con la anotación de Andres Román, quien fue asistido por el uruguayo Camilo Cándido, en lo que fue un papal protagonista de la defensa verdolaga.

Lea también: Clásico de Colombia en la Copa Sudamericana: Así se jugarán los partidazos

Aun con la buena actuación de Cándido en la final, la continuidad del lateral izquierdo en el club está en riesgo por temas salariales. Esto teniendo en cuenta que los derechos deportivos del jugador le pertenecen al equipo mexicano, Cruz Azul, pues en enero de este año llegó a Nacional en condición de préstamo y con opción de compra.

¿Por qué no podría quedarse Camilo Cándido en Nacional?

Al parecer, Nacional no haría efectiva la opción de compra por Camilo Cándido, por lo que buscaría negociar una extensión del préstamo con Cruz Azul. Y es que el principal problema para el verde, en caso de hacer efectiva la compra, sería pagar el salario de Cándido, que es superior al tope en la Liga Colombiana, avaluado en 198,2 millones de dólares por equipo.

Aun así, el cuadro antioqueño estaría interesado en que el uruguayo siga en su nómina, ya que además de realizar una buena tarea en la zona defensiva, también ha sido fundamental en el ataque, como cuando anotó ante América en los recientes cuadrangulares de la Liga Colombiana.

Le podría interesar: Camilo Cándido revela relación en la interna con Javier Gandolfi: “La energía ya no era buena”

Así las cosas, según informó el Diario AS, Cruz Azul estaría evaluando las posibilidades para el próximo año deportivo de Cándido, pues tampoco sería teniendo en cuenta en México, pero sí debe definir la situación de cara a la siguiente temporada.