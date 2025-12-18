🔴Sorteo Libertadores y Sudamericana: Nacional, Millonarios, América conocen sus rivales EN VIVO acá

Este jueves 18 de diciembre se lleva a cabo el <b>sorteo de las fases previas</b> de la <b>Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.</b> En esta instancia habrá seis representantes de Colombia, dos para el primer certamen y cuatro para el segundo.En el caso de la Libertadores, los que estarán en la fase de grupos serán Santa Fe y Junior por ser campeones de los dos torneos de liga del 2025.<b> Tolima y Medellín irán a la ronda previa y serán los emparejados. </b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/17/tabla-de-la-reclasificacion-posiciones-tras-el-titulo-del-junior-de-barranquilla/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/17/tabla-de-la-reclasificacion-posiciones-tras-el-titulo-del-junior-de-barranquilla/"><b>Tabla de la Reclasificación: Posiciones tras el título del Junior de Barranquilla</b></a>Por otra parte, los cupos a la Sudamericana se distribuyeron tres por la vía de la reclasificación: <b>América, Bucaramanga y Millonarios</b>, mientras que <b>Nacional tomó el cupo de campeón de la Copa Colombia.</b>Al igual que en los últimos años,<b> los equipos colombianos se enfrentarán entre ellos en la Sudamericana</b> a partido único y en sede que también se sortea.