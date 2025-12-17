Esta es la millonada que ganan los equipos colombianos por clasificar a Libertadores y Sudamericana

Terminó una nueva edición de la liga colombiana con el título del Junior de Barranquilla tras una final en la que superó al Deportes Tolima con un marcador global de 4-0. Esto también definió la clasificación de los equipos que representarán al país en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para el año 2026.

El título le permitió al cuadro tiburón acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores, al igual que Santa Fe tras salir campeón en el primer semestre de 2025. Por su parte, los pijaos disputarán la fase 2 de clasificación junto a Independiente Medellín por sus posiciones en la reclasificación. Esta tabla también definió la clasificación a la Sudamericana de Nacional, América, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

Y es que la clasificación a estas competencias también les aseguró a los equipos colombianos una importante suma económica a raíz de los premios que brinda la Conmebol por participar en cada una de sus fases. Evidentemente, las ganancias son mayores para quienes lograron su cupo a la Libertadores en comparación a los clasificados a la Sudamericana.

¿Cómo serán los premios en la Copa Libertadores 2026?

En el caso de la Copa Libertadores, los equipos que disputen la fase 1 de clasificación recibirán una suma de 400.000 dólares. Mientras que aquellos clasificados a la fase 2 tendrán una recompensa de 500.000 dólares. A esta lograron clasificar Tolima y Medellín por ser los que más puntos obtuvieron en la tabla de reclasificación 2025 sin contar a los campeones de cada semestre.

Ahora bien, en caso de avanzar ganarán una cifra de 600.000 dólares por su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. En cuanto a Santa Fe y Junior, el hecho de acceder a la fase de grupos de este certamen les garantiza un ingreso de tres millones de dólares. Sin embargo, pueden ganar 300.000 dólares adicionales por cada victoria que obtengan durante esta instancia.

¿Cómo serán los premios por clasificar a la Copa Sudamericana?

En el caso de los equipos colombianos clasificados a la Copa Sudamericana, estos jugarán una ronda inicial en la que se enfrentarán entre sí para lograr su cupo a la fase de grupos. Eso significa que Nacional, América, Bucaramanga y Millonarios recibirán una suma de 225.000 dólares por su participación. No obstante, esta se puede incrementar hasta los 250.000 dólares si jugarán su partido en condición de visitante.

Cabe recordar que estas llaves se desarrollarán a partido único, por lo que el ganador obtendrá su cupo para disputar la fase de grupos de la Sudamericana.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores y de la Sudamericana?

Los sorteos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana se llevarán a cabo este jueves 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana (hora de Colombia). En el caso del primero, se definirán las llaves correspondientes a la fases 1 y 2 de clasificación. Mientras que en el segundo se determinarán los cruces entre los equipos participantes, a excepción de los argentinos y brasileños.

Es importante mencionar que Tolima y Medellín estarán en el bombo 1 correspondiente a la fase 2 de clasificación, por lo que podrían enfrentar a un rival accesible en su camino por llegar a la fase de grupos de la Libertadores.