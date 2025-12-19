El ICETEX abrió nuevas convocatorias para créditos de certificaciones en estudios de idiomas

Inició la transferencia de subsidios de sostenimiento del ICETEX 2025-1: consulte el estado de su giro (Getty Images)

El ICETEX abrió las etapas de solicitudes para que colombianos accedan a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) y educación continuada como certificaciones, diplomados y bilingüismo en el país.

Hasta el próximo 16 de enero de 2026, el ICETEX tiene abierta la convocatoria de estos créditos educativos para financiar la formación en dichos programas, que se cursarán en el primer semestre de 2026.

Esta línea de programa está dirigida a estudiantes con programas de pregrado en niveles técnicos, tecnólogos o profesionales, con cinco semestres cursados y aprobados en Instituciones de Educación Superior con reconocimiento del Ministerio de Educación, y para quienes estén admitidos en una institución con convenio con el ICETEX. Para estudios en idiomas se podrán postular a financiación bachilleres titulados.

“Con estas oportunidades, el ICETEX mantiene las opciones surgidas en este año y que han diversificado el apoyo del crédito educativo. Estas nuevas líneas reflejan que estamos atendiendo con programas las necesidades educativas de las y los colombianos y las exigencias del sector productivo”, manifestó el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo.

Tipo de financiación para estos programas

La financiación ofrecida para estos programas se ajusta a las condiciones económicas de los estudiantes, por esto las personas que accedan a este apoyo tendrán un esquema de financiación de pago del 30 % del crédito mientras estudian y el restante 70 % luego de la graduación.

Los jóvenes que aspiren a estudiar en primer semestre de 2026 con financiación de ICETEX a través de ETDH deben estar admitidos en un programa de estudios en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y registradas en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET.

El Ministerio de Educación confirmó que el próximo año condonará 10 mil créditos del ICETEX

Durante una nueva jornada de condonación de créditos educativos, el Ministerio de Educación anunció que 1.192 estudiantes fueron beneficiados con la eliminación parcial o total de sus deudas, como parte de la estrategia de alivios financieros para quienes enfrentan dificultades económicas. En total se han condonado 154.867 créditos educativos, y esperan llegar en 2026 a 200.000 estudiantes beneficiados.

“En la ley de presupuesto para el año 2026, hemos destinado recursos para seguir avanzando en subsidio de tasas y condonación. En el 2026 queremos que los ejercicios de condonación puedan beneficiar a más de 200,000 estudiantes. Y claramente, aquí lo que hay es un cambio de modelo en la educación superior”, agregó el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Criterios de selección para este beneficio

El presidente de la Central de Inversiones, CISA, explicó que esta selección se realiza mediante una valoración que prioriza a víctimas del conflicto armado, personas desplazadas y estudiantes clasificados en Sisbén 1 y 2.

“Hay estudiantes que ya están en gratuidad y que a pesar de que estén en gratuidad mantienen los créditos educativos, la idea es condonarlos para que ya esa carga se les pueda liberar. A cada estudiante se hace la valoración y se da prioridad a su especial a quienes son víctimas del conflicto, que son desplazados, madres cabeza de hogar o personas que están calificadas con Sisben uno o dos”, agregó el presidente de la Central de Inversiones, Nicolás Corso Salamanca.

Reforma del Icetex

Así mismo, el Ministro de Educación explicó que el presidente del Icetex tiene la orden de transformar el Instituto.

“El presidente del Icetex tiene la instrucción del presidente de la República de transformar el instituto, ni siquiera transformar, volverlo a su origen. El origen del Icetex fue una entidad que tramitaba créditos para estudiantes que quisieran hacer sus estudios en el exterior o incluso, como lo acabo de decir, para aquellos que libremente, libremente deciden acceder a un crédito para financiar sus estudios, no como obligación, sino de manera libre”, añadió el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

“Con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera. Los 1.192 condonados desde Central de Inversiones S.A, suman un total de 8.345 jóvenes que se han librado de pagar intereses que limitaban su desarrollo personal y familiar”, agregó el presidente de CISA, Nicolás Corso Salamanca.