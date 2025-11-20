ICETEX abre convocatoria para otorgar 6.000 créditos nuevos en primer semestre de 2026

El ICETEX anunció que a partir del 24 de noviembre se abre la convocatoria para inscribirse y ser beneficiario de nuevos créditos educativos para el primer semestre de 2026. Este proceso se realizará de manera escalonada de acuerdo con cada línea de financiación.

Son en total 6.000 créditos nuevos los que otorgará la convocatoria de este primer semestre, sumado a los créditos adicionales que resulten de la estrategia Alianza + Futuro, con instituciones de educación superior del país que entregan beneficios como la tasa de interés reducida.

Además, la entidad ya tiene abierta la etapa de renovaciones de quienes ya tienen un crédito y continúan con este apoyo, garantizando la financiación de más de 100.000 estudiantes.

Hay líneas de crédito para financiar pregrado a corto plazo, con reembolso del 100 % a lo largo de los estudios, como también, mediano plazo de pago del 60 % o el 30 % en época de estudios, y el porcentaje restante luego de graduarse

Además, los estudiantes de Instituciones de Educación Superior de carácter público del país podrán solicitar para primer semestre de 2026, créditos educativos para modalidad de sostenimiento.

“La invitación es para que estos estudiantes ingresen desde ya a www.icetex.gov.co, y con plazo hasta el 6 de marzo de 2026, y realicen el proceso de actualización de datos y renovación de su crédito educativo para que puedan recibir el apoyo económico del ICETEX para cubrir los costros por concepto de matrícula”, señaló Álvaro Urquijo, presidente del ICETEX.

La aprobación de todos los créditos educativos en esta convocatoria estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a disponibilidad presupuestal.