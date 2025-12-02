Icetex mantiene subsidio de sostenimiento para jóvenes universitarios del Catatumbo

Cúcuta

El Ministerio de Educación Nacional, bajo la declaratoria de conmoción interior, destinó más de $20.800 millones en apoyos de sostenimiento para 11.500 jóvenes de los 13 municipios de la región del Catatumbo, garantizando así su permanencia en la educación superior durante el primer y segundo semestre de 2025.

Estos recursos se orientan al Fondo de Apoyos de Sostenimiento con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a las afectaciones sociales y económicas del conflicto armado y la ausencia histórica del Estado.

Giovanni Canchila jefe de la oficina comercial y de mercadeo dijo a Caracol Radio que el apoyo económico será de hasta $920.000 por semestre, y se otorgará exclusivamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la Política de Gratuidad en la Educación Superior, con las siguientes condiciones:

- Se incluirán los estudiantes que, durante los periodos académicos 2025-1 y 2025-2, estén matriculados en alguna de las dos Instituciones de Educación Superior con presencia directa en la región del Catatumbo: - La Universidad Francisco de Paula Santander –sede Ocaña, y el Instituto Superior de Educación Rural–ISER, las cuales mantienen oferta académica activa en dicho territorio.

- Se incluirán también los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en la sede de Ocaña, que hayan nacido en alguno de los municipios que conforman la región del Catatumbo.

- Serán igualmente considerados los estudiantes matriculados en una IES pública, que, según registro del sistema SIMAT, hayan culminado su educación media en instituciones educativas ubicadas en municipios pertenecientes a la región del Catatumbo.

Este giro les permite cubrir gastos de alimentación, estadía entre otros que son complementarios a sus estudios económicos.

Explicó que “se tiene previsto que ICETEX girará este año a 11.525 estudiantes; hasta ahora se han registrado 6.583 estudiantes y de estos últimos han registrado la cuenta 4.849″.

Agrego que “el llamado es que los estudiantes que ya fueron notificados por mail que tienen este derecho, que ingresen al link enviado al correo hagan el registro y también registren sus cuentas para que reciban este apoyo del gobierno nacional”.

En virtud del Decreto 062 del 24 de enero de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, se establece que la duración del beneficio estará limitada exclusivamente a los periodos académicos 2025-1y 2025-2.