Contraloría alerta presuntas irregularidades en el concurso para elegir notarios: retraso y desorden

La Contraloría alertó sobre presuntas irregularidades en el concurso público para nombrar más de 300 notarios en propiedad, que hoy están vacantes, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Se trata de un contrato que firmó la Superintendencia de Notariado y Registro con la Universidad Libre por $ 8.127 millones en julio de 2025.

Dice el ente de control que hay retrasos en el cronograma y que no estaban listos varios desarrollos requeridos para la operación del concurso y que hubo fallas documentales. Esto llevó a que el ente de control determinara un hallazgo con incidencia disciplinaria.

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“La situación observada no se limita a retrasos aislados o a simples ajustes operativos, sino que muestra un conjunto de hechos concurrentes relacionados con planeación insuficiente, inestabilidad del cronograma, indefinición de decisiones esenciales por parte del órgano rector del concurso, falencias en la supervisión, ausencia de trazabilidad completa de entregables y debilidades relevantes en la organización, conservación y entrega de la información contractual y administrativa”, señala el documento.

Uno de las pruebas del ente de control, es que a pocos días de iniciada la ejecución contractual, el propio contratista solicitó modificar la fecha de apertura de inscripciones inicialmente prevista, argumentando la necesidad de realizar ajustes técnicos y desarrollos tecnológicos sobre la plataforma virtual del concurso.

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Adicionalmente, la entidad evidenció falta de consolidación y control sobre asuntos sustanciales del concurso.

“En el informe de asuntos pendientes del 14 de enero de 2026 se reconoció que seguían sin decisión del Consejo Superior de Carrera Notarial, elementos esenciales para la operación del concurso, incluidos instrumentos de prueba, metodologías, criterios de evaluación, acuerdo de confidencialidad”, asegura la Contraloría.

Este lunes se reúne el Consejo Superior de la Carrera Notarial para definir el futuro inmediato del cronograma.