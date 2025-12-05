Economía

ICETEX anunció jornada de condonaciones para beneficiarios en mora

El ICETEX informó que hasta el 20 de diciembre 2025 está abierta la Jornada de Soluciones, dirigida a los beneficiarios que tienen dificultades para pagar su crédito educativo

Manuela Navarro

El ICETEX informó que hasta el 20 de diciembre 2025 está abierta la Jornada de Soluciones, la cual está dirigida a los beneficiarios que tienen dificultades para pagar su crédito educativo. Esta jornada invita a los beneficiarios a hacer acuerdos de pago para ponerse al día y acceder a la condonación de intereses vencidos y moratorios.

A la fecha, y trascurridas dos semanas de la jornada de soluciones, cerca de 12.000 estudiantes han realizado acuerdos de pago, y en total son 98.000 los beneficiarios que pueden acceder a estas jornadas de soluciones.

“La nueva Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada, además de aquellos que financian sus estudios a través de Fondos en Administración que se acogen a políticas de ICETEX, con mora superior a 31 días”, señaló el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.

Los interesados pueden realizar los acuerdos de pago, a través de los contactos telefónicos y virtuales para que junto al equipo asesor de la entidad encuentren una solución concertada.

ICETEX abre inscripciones para créditos 100% condonables para víctimas del conflicto armado

El ICETEX a través del Fondo para Población Víctima del Conflicto Armado abrió la convocatoria para el primer semestre del 2026 ofreciendo créditos 100% condonables para que personas víctimas de la violencia accedan a estudios de educación superior.

Las inscripciones estarán habilitadas en la página de la entidad entre el 4 y el 19 de diciembre. Esta iniciativa busca fortalecer la educación para la paz y la reparación en los territorios.

El programa es financiado por el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Distrital ATENEA y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas.

Estamos creando oportunidades reales para que las personas víctimas del conflicto armado estudien en la universidad con crédito 100% condonable y con opciones pertinentes a sus territorios”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a personas que estén registradas en el RUV o que sean reconocidas como víctimas en sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, la JEP o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los aspirantes deben estar admitidos o matriculados para el período académico 2026-1.

¿Qué cubre el fondo?

El programa financia:

  • Matrícula ordinaria neta hasta por 11 SMMLV por semestre.
  • Sostenimiento por 1,5 SMMLV por semestre.

El crédito es completamente condonable al graduarse y participar en la estrategia Construyendo mi Futuro, de la Unidad para las Víctimas.

Trámite gratuito y sin intermediarios

La inscripción, gratuita y directa, se realiza en www.icetex.gov.co.

Desde su creación en 2013, el fondo ha beneficiado a cerca de 12.000 personas, y actualmente 5.000 continúan sus estudios con este apoyo.

