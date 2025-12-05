ICETEX anunció jornada de condonaciones para beneficiarios en mora

El ICETEX informó que hasta el 20 de diciembre 2025 está abierta la Jornada de Soluciones, la cual está dirigida a los beneficiarios que tienen dificultades para pagar su crédito educativo. Esta jornada invita a los beneficiarios a hacer acuerdos de pago para ponerse al día y acceder a la condonación de intereses vencidos y moratorios.

A la fecha, y trascurridas dos semanas de la jornada de soluciones, cerca de 12.000 estudiantes han realizado acuerdos de pago, y en total son 98.000 los beneficiarios que pueden acceder a estas jornadas de soluciones.

“La nueva Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada, además de aquellos que financian sus estudios a través de Fondos en Administración que se acogen a políticas de ICETEX, con mora superior a 31 días”, señaló el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.

Los interesados pueden realizar los acuerdos de pago, a través de los contactos telefónicos y virtuales para que junto al equipo asesor de la entidad encuentren una solución concertada.

Lea también: El Ministerio de Educación confirmó que el próximo año condonará 10 mil créditos del ICETEX

ICETEX abre inscripciones para créditos 100% condonables para víctimas del conflicto armado

El ICETEX a través del Fondo para Población Víctima del Conflicto Armado abrió la convocatoria para el primer semestre del 2026 ofreciendo créditos 100% condonables para que personas víctimas de la violencia accedan a estudios de educación superior.

Las inscripciones estarán habilitadas en la página de la entidad entre el 4 y el 19 de diciembre. Esta iniciativa busca fortalecer la educación para la paz y la reparación en los territorios.

El programa es financiado por el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Distrital ATENEA y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas.

“Estamos creando oportunidades reales para que las personas víctimas del conflicto armado estudien en la universidad con crédito 100% condonable y con opciones pertinentes a sus territorios”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a personas que estén registradas en el RUV o que sean reconocidas como víctimas en sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, la JEP o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los aspirantes deben estar admitidos o matriculados para el período académico 2026-1.

¿Qué cubre el fondo?

El programa financia:

Matrícula ordinaria neta hasta por 11 SMMLV por semestre.

hasta por por semestre. Sostenimiento por 1,5 SMMLV por semestre.

El crédito es completamente condonable al graduarse y participar en la estrategia Construyendo mi Futuro, de la Unidad para las Víctimas.

Trámite gratuito y sin intermediarios

La inscripción, gratuita y directa, se realiza en www.icetex.gov.co.

Desde su creación en 2013, el fondo ha beneficiado a cerca de 12.000 personas, y actualmente 5.000 continúan sus estudios con este apoyo.