Icetex amplía plazo de acceso a créditos para estudiar diplomados y cursos en segundo idioma

El ICETEX amplió hasta el 30 de octubre la convocatoria de acceso a créditos para cursar programas como diplomados, certificaciones y capacitaciones en segundo idioma en el país, y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

“En este momento se encuentran abiertas estas dos convocatorias de crédito educativo para estudiar en segundo semestre de 2025, financiación que cubre la totalidad de la matrícula en programas técnicos laborales, asistentes y auxiliares, o en diplomados, certificaciones y curso de un segundo idioma en el país”, indicó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.

En el caso de los diplomados, certificaciones, y cursos relacionados con educación continuada, la financiación está dirigida a estudiantes de niveles técnicos, tecnólogos o profesionales con cinco semestres cursados y aprobados en IES con reconocimiento del ministerio de educación.

Y la línea, en este sentido, se financia hasta 25 salarios mínimos para matrículas, y para su etapa de reembolso, el estudiante paga el 30 % en época de estudios y el restante 70 % luego de la graduación en un plazo de hasta de 24 meses.

Mientras que para los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, la financiación es similar a la anteriormente mencionada, con el adicional de un término de 1,5 veces el periodo de estudios financiado. Para acceder al crédito, el aspirante debe estar admitido en un programa académico en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación y que tenga convenio con ICETEX.