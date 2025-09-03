Educación

Es oficial: Icetex suspende subsidio a la tasa de interés y beneficiarios verán subir sus cuotas

Desde agosto se suspendió el beneficio y la tasa de interés ahora corresponderá a la pactada inicialmente para quienes estén en época de estudio

Andrea Arenas

Por medio de un correo electrónico, el ICETEX está notificando a sus beneficiarios que, a partir del segundo semestre del año, ya no contarán con subsidio a la tasa de interés para créditos educativos en época de estudios.

En el mensaje enviado a los beneficiarios, aseguran que desde agosto se suspendió el beneficio, y la tasa de interés ahora corresponderá a la contratada originalmente en la financiación de los estudiantes.

“Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la lasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del gobierno nacional”, se lee en la información difundida a los beneficiarios.

En este mensaje se evidencia una tabla en la que indican cómo se verá reflejado el cambio ante la medida:

Tasa con subsidio: 5,08%

Tasa sin subsidio: 16,51%

Estos alivios fueron diseñados como medidas transitorias, y su retiro se venía comunicando desde hace varios meses”, aseguró recientemente el presidente de la entidad Álvaro Urquijo.

Frente a los créditos de corto y mediano plazo que no contaban con subsidio, el ICETEX había asumido temporalmente una parte del incremento del IPC durante 2023 y 2024, periodos con inflación históricamente alta, sin embargo, ante la reciente reducción del IPC, las tasas han retornado a las condiciones originalmente pactadas.

