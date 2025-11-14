ICETEX: crédito educativo de Juliana Guerrero no fue para estudiar en Fundación San José

Un nuevo capítulo se suma a la polémica de Juliana Guerrero, esta vez en cuanto a la financiación de sus estudios, recientemente el ICETEX informó que Juliana, es beneficiaria del Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras – FECECN, el cual otorga créditos 100% condonables para que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras accedan a educación superior.

“Esta financiación no está vinculada con ningún programa académico ofertado por la Fundación San José”, indica la entidad.

Manifiestan que Guerrero, se postuló a este fondo en la convocatoria 2020-2, tras cumplir los requisitos que este establece, para avanzar en el programa de contaduría pública en la Universidad Popular del Cesar.

“Su solicitud de financiación se realizó a través del rubro de sostenimiento, para continuar estudios en el programa de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, por un total de 8 periodos académicos”, agregan.

Al ser seleccionada, recibió financiación para cuatros períodos académicos, comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2022, por un valor equivalente a 3 salarios mínimos por periodo, mientras que para las etapas siguientes, no adelantó su proceso de renovación, por lo tanto, el ICETEX no ha realizado más desembolsos.

“Los desembolsos efectuados aún no han pasado al cobro, ya que este año la Junta Asesora Nacional del mencionado fondo aprobó medidas excepcionales de condonación, para quienes obtuvieron el título académico y presentaron el informe final del trabajo comunitario, social o académico, pero no radicaron la solicitud dentro del tiempo establecido, o renovación, para quienes suspendieron por más de tres periodos académicos su proceso de formación”, indica el ICETEX.

Una vez finalice el plazo establecido para acceder a estas medidas excepcionales, el ICETEX continuará con el proceso regular de recuperación de cartera del fondo.