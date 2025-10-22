Gobierno evalúa otorgar recursos para subsidiar tasa de créditos vigentes del ICETEX

En medio de un debate de control político que se llevó a cabo en la plenaria del Senado de la República, en donde el tema central era el Icetex, el viceministro de hacienda, Leonardo Pazos, informó que se tiene prevista la posibilidad de levantar una partida por $100.000 millones, que hoy tiene aplazada en el presupuesto, para efectos de poder subsidiar la tasa de los créditos del ICETEX que están vigentes.

Por otro lado, el director de la entidad, Álvaro Urquijo, afirmó en este espacio que la reducción en el número de nuevos créditos para la vigencia 2025, obedece a la decisión de suspender el otorgamiento de créditos de líneas en el largo plazo, ya que al otorgarlos sin subsidio a la tasa de interés, podría generar sobreendeudamiento en los beneficiarios.

También señaló que a la fecha han realizado una serie de estudios técnicos, económicos, prejurídicos, ya que el ICTEX necesita una transformación tecnológica.

“Tenemos un rezago gigante de muchos años, un rezago tecnológico de 15 años. En el ICETEX hay procesos que se hacen manuales con el riesgo que eso implica para garantizar los recursos que son recursos públicos del Ministerio de Hacienda. Pero a la fecha no hemos firmado un solo contrato, contrario a las versiones que de manera poco responsable se emiten a través de las redes, no hay un solo contrato, no son cifras ni siquiera cercanas a lo que se mencionan”, explicó el director.

El ministro de educación, Daniel Rojas, también intervino en la plenaria, y enfatizó en los nuevos cupos para la educación entre los años 2023 y 2024, y una nueva cifra para el primer semestre del año 2025, datos que han sido cuestionados por la representante a la cámara, Cathy Juvinao.

“Yo le pedí a ella (la representante) que si me demostraba con nombre, apellido y cédula, que en los registros del SNIES, son 40 mil personas que se registraron doble, pues yo renuncio, renuncio a mi cargo (…) ya no vamos a hablar de 190 mil nuevos estudiantes, porque me acaban de dar el dato del primer semestre del 2025, y la cifra ya alcanzaría a los 245 mil nuevos estudiantes”, anunció el ministro.