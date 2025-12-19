Dimayor anunció fixture de la Liga colombiana 2026-I: Así quedó el calendario completo de 19 fechas

Los jugadores del Junior festejan la conquista de la undécima estrella en Ibagué / Colprensa.

La Dimayor dio a conocer el fixture de la fase regular de la Liga 2026-I, también conocido como el Todos Contra Todos. El principal cambio en el formato del torneo es que solo contará con 19 fechas, dado que para el próximo año se erradicó la fecha de clásicos, en busca de que el certamen pueda concluir más rápido.

El torneo estaría comenzando en mediados de enero; no obstante, aún no se han confirmado oficialmente las fechas del campeonato, que sí o sí deberá terminar antes del inicio del Mundial 2026, el próximo 11 de junio.

Al no contar con la tradicional fecha de clásicos, la cual se celebraba siempre en la décima jornada, un equipo de cada región se verá obligado a disputar nueve partidos en condición de local; mientras que el otro disputará 10. El cambio será más notorio para los rivales clásicos que no comparten estadio, tipo América y Cali, o Pereira y Once Caldas.

Junior, recientemente coronado campeón del fútbol colombiano, tendrá un inicio agitado, recibiendo al Tolima, en la reedición de la última final, visitando a Millonarios y luego recibiendo a Atlético Nacional. Fuad Char, máximo accionista del equipo, confirmó que los partidos se disputarán en el estadio Jaime Morón de Cartagena, tras la remodelación del estadio Metropolitano en las próximas semanas.

Fixture completo de la Liga 2026-I

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar el fixture correspondiente a las 19 fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I–2026.



Cabe recordar que para el próximo campeonato, una vez terminada la fase Todos Contra Todos, se disputarán playoffs entre los ocho mejores; es decir, fases de eliminación directa, con cuartos de final, semifinal y final.