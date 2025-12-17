Selección Colombia

La millonada que aseguró la Selección Colombia en el Mundial 2026: esto ganaría si queda campeón

Quedaron definidos todos los premios para los equipos participantes.

Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio

En el marco del Consejo de la FIFA que se celebró este miércoles en Doha, Catar, en la previa de la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, se determinó el dinero en premios que se entregará para el Mundial 2026. Hubo un incremento del 50% y en total se entregarán 727 millones.

¿Cuánto gana el campeón?

El equipo que salga campeón el 19 de julio del próximo año en el MetLife de New Jersey, se adjudicará una cifra de 50 millones por el título, pero ese premio subiría hasta los poco más de 60 millones de dólares por la participación y la logística.

Le puede interesar: Colombia, el país que más boletas solicitó para el Mundial 2026, después de los anfitriones

Puesto alcanzadoDinero
Campeón50 millones USD
Subcampeón33 millones USD
Tercer puesto29 millones USD
Cuarto puesto27 millones USD
5° a 8° puesto19 millones USD
9° a 16° puesto15 millones USD
17° a 32° puesto11 millones USD
33° a 48° puesto9 millones USD

¿Cuánto tiene asegurado la Selección Colombia en el Mundial?

Sin todavía tener acción en la Copa del Mundo, a la cual la Tricolor regresa tras haberse ausentado de Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol tiene garantizados 9 millones por participar y 1.5 millones más que entrega la FIFA a cada selección para gastos logísticos, para un total de 10.5 millones USD.

Lea también: Periodistas españoles predicen el campeón del Mundial: Colombia se enfrentaría a Argentina

Sin embargo, ese monto podría aumentar en caso de terminar en una mejor colocación en el certamen. Para hacerse a una idea, en Rusia la Tricolor recibió 12 millones tras caer en octavos de final contra Inglaterra.

Entradas a 60 dólares para el Mundial

El mundo reaccionó a los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026. Ante esto, la FIFA decidió otorgar entradas en US$ 60, las cuales serán destinadas a las federaciones nacionales participantes.

Las federaciones serán las encargadas de distribuir entre los aficionados fieles que hayan asistido a partidos anteriores, tanto en casa como fuera de casa.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad