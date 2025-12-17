La millonada que aseguró la Selección Colombia en el Mundial 2026: esto ganaría si queda campeón

En el marco del Consejo de la FIFA que se celebró este miércoles en Doha, Catar, en la previa de la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, se determinó el dinero en premios que se entregará para el Mundial 2026. Hubo un incremento del 50% y en total se entregarán 727 millones.

¿Cuánto gana el campeón?

El equipo que salga campeón el 19 de julio del próximo año en el MetLife de New Jersey, se adjudicará una cifra de 50 millones por el título, pero ese premio subiría hasta los poco más de 60 millones de dólares por la participación y la logística.

Puesto alcanzado Dinero Campeón 50 millones USD Subcampeón 33 millones USD Tercer puesto 29 millones USD Cuarto puesto 27 millones USD 5° a 8° puesto 19 millones USD 9° a 16° puesto 15 millones USD 17° a 32° puesto 11 millones USD 33° a 48° puesto 9 millones USD

¿Cuánto tiene asegurado la Selección Colombia en el Mundial?

Sin todavía tener acción en la Copa del Mundo, a la cual la Tricolor regresa tras haberse ausentado de Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol tiene garantizados 9 millones por participar y 1.5 millones más que entrega la FIFA a cada selección para gastos logísticos, para un total de 10.5 millones USD.

Sin embargo, ese monto podría aumentar en caso de terminar en una mejor colocación en el certamen. Para hacerse a una idea, en Rusia la Tricolor recibió 12 millones tras caer en octavos de final contra Inglaterra.

Entradas a 60 dólares para el Mundial

El mundo reaccionó a los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026. Ante esto, la FIFA decidió otorgar entradas en US$ 60, las cuales serán destinadas a las federaciones nacionales participantes.

Las federaciones serán las encargadas de distribuir entre los aficionados fieles que hayan asistido a partidos anteriores, tanto en casa como fuera de casa.