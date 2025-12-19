Fixture de Millonarios para la Liga 2026-I: ¿Cuántos clásicos le tocarán en condición de local?

La Dimayor dio a conocer este jueves su fixture completó para la Liga 2026-I. El Todos Contra Todos, primera fase del campeonato, contará solo con 19 jornadas, erradicándose la fecha de clásicos, dado que el certamen debe concluir antes del inicio de la próxima Copa del Mundo.

Millonarios, que ya conocía que su debut sería en el estadio Américo Montanini ante el Atlético Bucaramanga, será uno de los equipos que disputen 10 partidos en condición de local durante este primer certamen.

Los azules contarán con varios juegos atractivos en casa. Además del clásico bogotano, donde harán las veces de local en la fecha 16, estarán recibiendo al campeón Junior, al Medellín y a Atlético Nacional.

Teniendo en cuenta que en el juego contra Internacional de Bogotá será visitante, Millonarios tendrá 11 partidos en la capital del país durante este primer semestre del año.

Fuera de Bogotá, tendrá varios encuentros complejos frente al Deportivo Cali, Once Caldas y América de Cali, por mencionar algunos.

Fixture completo de Millonarios en la Liga 2026-I

1) Bucaramanga Vs. Millonarios

2) Millonarios Vs. Junior

3) Pasto Vs. Millonarios

4) Millonarios Vs. Medellín

5) Cali VS. Millonarios

6) Millonarios Vs. Águilas Doradas

7) Millonarios Vs. Llaneros

8) Internacional de Bogotá Vs. Millonarios

9) Millonarios Vs. Pereira

10) Millonarios Vs. Cúcuta

11) Chicó Vs. Millonarios

12) Millonarios Vs. Nacional

13) Once Caldas Vs. Millonarios

14) Millonarios Vs. Fortaleza

15) Jaguares Vs. Millonarios

16) Millonarios Vs. Santa Fe

17) América Vs. Millonarios

18) Millonarios Vs. Tolima

19) Alianza FC Vs. Millonarios