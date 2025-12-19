Decretan toque de queda en el sur del Cesar tras atentado contra batallón en Aguachica

Luego del ataque, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan convocó a una Mesa Técnica con participación del Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica.

Sanjuán señaló que se implementarán las acciones en la zona, para mantener el orden público. Y envió un mensaje de solidaridad a través de redes sociales a las familias de militares fallecidos y heridos en este hecho.

Las alcaldías de Gamarra y Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, decretaron toque de queda como medida preventiva ante recientes alteraciones del orden público y posibles amenazas contra la seguridad ciudadana.

La Alcaldía de Aguachica decretó el toque de queda mediante el Decreto N.° 208 del 18 de diciembre de 2025, el cual establece la restricción de movilidad desde las 11:00 de la noche del jueves 18 de diciembre hasta las 8:00 de la mañana del viernes 19 de diciembre.

La administración municipal explicó que se trata de una acción excepcional y transitoria de policía, adoptada para prevenir posibles alteraciones del orden público y proteger la seguridad e integridad de la comunidad. Asimismo, reiteró el llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía, señalando que estas medidas buscan preservar la tranquilidad y el bienestar general.

Por su parte en el municipio de Gamarra, la Alcaldía informó que la decisión se tomó debido a hechos registrados en las últimas horas y a una amenaza latente contra la integridad de la población.

El toque de queda rige desde el momento de la expedición del comunicado, fechado el 18 de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el sábado 20 de diciembre a las 6:00 de la mañana, periodo durante el cual se restringe la circulación de personas en todo el municipio.

Según el comunicado oficial, la medida busca preservar la vida, garantizar la seguridad ciudadana y restablecer el orden público, en articulación con la Fuerza Pública. La Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para que acate las disposiciones, mantenga la calma y evite difundir información no verificada que pueda generar pánico o desinformación.

Las autoridades indicaron que se mantendrá el monitoreo permanente de la situación y no descartan nuevas decisiones, dependiendo de la evolución del orden público en la región.

Noticia en desarrollo...