“Si Lorenzo no llama a Enamorado a la Selección, está loco”: Christian Daes

En medio de la eufórica celebración por la estrella número 11 de Junior, Christian Daes, CEO de Tecnoglass, dejó claro su apoyo al talentoso jugador José Enamorado, al señalar que sería un error si el técnico Néstor Lorenzo no lo convocara a la Selección Colombia. Daes, visiblemente emocionado por el título del equipo barranquillero, expresó con contundencia su opinión sobre el mediocampista del Junior, destacando su habilidad y destreza en el campo.

“Si Lorenzo no llama a Enamorado a la selección, está loco”

“Yo te voy a advertir una vaina, si Lorenzo no llama a Enamorado a la selección, está loco. Porque un jugador tan habilidoso lo mínimo que puede hacer es llamarlo y probarlo. Esto no puede ser una rosca. La selección es de Colombia y me parece que un jugador como Enamorado, que le ha callado la boca a todo el mundo por su destreza, debe estar en la conversación”, dijo Daes con firmeza, dejando claro su apoyo al futbolista.

En tono jocoso, el CEO de Tecnoglass también hizo referencia a una jugada memorable de Enamorado en la que, según sus palabras, “tuve que contratar al ortopedista YamHure para que operara a los dos defensas del Tolima porque le desencajó la cadera”. Daes destacó así el talento excepcional de Enamorado, agregando que tenía información de que el jugador podría ser convocado próximamente.

Sobre el futuro de los jugadores del Junior, Daes expresó su preocupación por la posible salida de figuras clave del equipo. “Hay que hacer un esfuerzo por Muriel y hay que asegurarse de que muchos jugadores no se vayan. No podemos dejar que se vaya Chará, no podemos dejar que se vaya Didier. No podemos desmantelar el equipo, porque si no volvemos a comenzar con lo mismo, como siempre”, afirmó, enfatizando la importancia de mantener la base del equipo para afrontar los retos venideros, incluida la Copa Libertadores.