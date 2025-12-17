Este es el ganador del Botín de Oro en Liga Colombiana: José Enamorado anotó, pero no le alcanzó / Colprensa

¡Llegó a su fin la Liga Colombiana 2025-II! Junior de Barranquilla se consagró campeón, luego de aplastar por un marcador global de 4-0 al Deportes Tolima. Con ello, los dirigidos por Alfredo Arias consiguieron su undécima estrella y certificaron su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

REVIVA ACÁ LA FINAL DE LIGA ENTRE JUNIOR Y TOLIMA

José Enamorado se consolidó como la gran figura del cuadro juniorista, teniendo en cuenta que marcó un doblete en el duelo de ida y consiguió una nueva anotación en la vuelta. Claro está que a pesar de ese gran momento, no le alcanzó para ser el máximo goleador de la Liga.

El ganador del Botín de Oro en Liga Colombiana

Francisco Fydriszewski, delantero del Independiente Medellín, ganó el Botín de Oro del segundo semestre en la Liga Colombiana. Aunque sumó las mismas 12 anotaciones que su compatriota Luciano Pons (Atlético Bucaramanga), le terminó ganando el pulso por haber logrado dicha cifra en una menor cantidad de partidos (21 frente a 24).

Con 10 goles quedaron Carlos Lucumí (Alianza Valledupar), Brayan León (Independiente Medellín) y Yoshan Valois (Deportivo Pasto). Entretanto, con 8 quedaron Alfredo Morelos (Atlético Nacional) y el ya mencionado Enamorado.

Tabla de goleadores de la Liga 2025-II

Pos. Futbolista Goles Partidos 1. Francisco Fydriszewski 12 21 2. Luciano Pons 12 24 3. Carlos Lucumí 10 15 4. Brayan León 10 19 5. Yoshan Valois 10 19 6. Alfredo Morelos 8 23 7. José Enamorado 8 25

Tanto Fydriszewski como Pons vuelven a poner a un extranjero en lo más alto de la tabla de goleadores, recodando que algo así no ocurría en Colombia desde las temporadas 2018 y 2019, cuando Germán Ezequiel Cano se quedó con el galardón durante cuatro semestres consecutivos.