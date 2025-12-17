Se adelantó el Carnaval: Barranquilla celebra la estrella 11 del Junior

Barranquilla vivió una verdadera fiesta futbolera tras el campeonato del Junior en la Liga Colombiana, logro con el que el club alcanzó su estrella número 11 en el fútbol profesional colombiano.

Desde el anuncio del triunfo, las calles se llenaron de camisetas rojiblancas, banderas y cánticos que reflejaron la alegría de la afición.

Recibimiento de los hinchas

Uno de los momentos más emotivos de la celebración se registró en el hotel de concentración de los jugadores en le norte de Barranquilla, donde cientos de personas se congregaron para recibir al plantel rojiblanco.

Entre aplausos, cánticos y banderas, los hinchas acompañaron la llegada del equipo campeón, celebrando junto a los jugadores este nuevo título para la institución.

Caravanas en Barranquilla, Montería y Valledupar

La alegría por la estrella 11 no se quedó solo en la capital del Atlántico. En distintos sectores de Barranquilla se realizaron caravanas espontáneas, mientras que en Montería y Valledupar también se vivieron recorridos y celebraciones por parte de los hinchas del Junior, evidenciando la pasión que despierta el equipo en la región Caribe.

La fiesta continúa en la Aleta del Tiburón

Las celebraciones continúan este miércoles en la Aleta del Tiburón, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, donde se espera una gran concentración de aficionados para seguir festejando el campeonato del Junior, en un ambiente de carnaval anticipado que tiñe de rojo y blanco a Barranquilla.