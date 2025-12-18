Qué horarios tiene el Metro de Medellín el 24, 25, 31 de diciembre y 1ero de enero: Prográmese

Con motivo de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, el Metro de Medellín anunció novedades en los horarios de servicio con el objetivo de que sus usuarios puedan transportar de forma más sencilla en el sistema y de contribuir al medio ambiente.

A través de un comunicado, la empresa Metro de Medellín señaló que el servicio comercial se extenderá durante las tres primeras semanas de diciembre para las líneas A, B, T, H, J, K, M y P del sistema. En este caso, cada una de estas dejará de circular hasta las 12:00 de la medianoche durante los días viernes 5, 12 y 19, así como los sábados 6, 13 y 20.

Sin embargo, esta extensión no aplica para las líneas de buses 1, 2 y O, al igual que el sistema alimentador de las Cuencas 3 y 6; por lo tanto, la operación no tendrá cambios.

Otra de las novedades para el mes de diciembre tiene que ver con los horarios para los días 24 y 31, donde los ciudadanos buscan reunirse con sus familias para celebrar la llegada de la Navidad y del Año Nuevo, respectivamente. Durante estas jornadas, los trenes del Metro de Medellín estarán disponibles hasta las 10:00 de la noche. Además, se garantizará la transferencia de buses entre las líneas A, B, T, H, J, K, M, P, 1, 2 y O.

¿Cómo será el servicio para el 25 de diciembre y el 1 de enero?

La empresa Metro de Medellín también indicó que la operación para el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 comenzará desde las 5:00 de la mañana para las líneas A, B, T, 1, 2 y O. Entretanto, aquellas que pertenecen a la red de cables aéreos estarán disponibles en los horarios que corresponden para días domingos y festivos.

“Con el fin de facilitar y agilizar los ingresos, la Empresa recuerda a sus usuarios tener recargado su medio de pago, sea la tarjeta Cívica o la App, y los invita a vivir la Cultura Metro en todos los medios de transporte”, concluye la entidad.

¿Cómo funcionan las líneas del Metro de Medellín?

Las líneas A y B del Metro de Medellín constituyen las principales del sistema, ya que son las únicas por donde circulan los trenes ligeros. La primera va desde la estación Niquía hasta el municipio de La Estrella. Mientras que la segunda funciona desde San Antonio hasta San Javier.

Asimismo, se adelantan las obras de la Línea E, también conocida como el Metro de la 80, la cual irá entre las estaciones Caribe y Aguacatala, con la posibilidad de hacer intercambio en Floresta.

Por otra parte, las demás líneas del Metro de Medellín funcionan de la siguiente manera:

Cable

Línea H: Desde Oriente hasta Villa Sierra.

Desde Oriente hasta Villa Sierra. Línea J: Desde San Javier hasta La Aurora.

Desde San Javier hasta La Aurora. Línea K: Desde Acevedo hasta Santo Domingo.

Desde Acevedo hasta Santo Domingo. Línea L: Desde Santo Domingo hasta Arví.

Desde Santo Domingo hasta Arví. Línea M: Desde Miraflores hasta Trece de Noviembre.

Desde Miraflores hasta Trece de Noviembre. Línea P: Desde Acevedo hasta El Progreso.

Tranvía

Línea T: Desde San Antonio hasta Oriente.

Bus