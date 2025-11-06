Primera Línea del Metro de Bogotá alcanza el 67,17% de ejecución

Bogotá D.C

Este jueves 6 de noviembre se llevó a cabo la rendición de cuentas de la empresa Metro ante la comunidad de Kennedy y Bosa, que será la principal zona por donde pasará la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Durante esta sesión, el gerente de la empresa Metro, Leónidas Narváez, informó que el proyecto alcanzó un 67,17% de avance.

“El resultado que tenemos al 30 de octubre es 67.17% y veo muy cerca el compromiso que hice con ustedes en el mes de marzo o abril, cuando hicimos una rendición de cuentas (...) estamos acercando muy realmente a que en diciembre estaremos llegando al 70% del proyecto”, aseguró Narváez.

El gerente destacó que están cumpliendo con lo que prometieron en este año y que representa una ejecución con niveles históricos.

Asimismo, anunció que se realizará un gemelo digital del Metro “que programará lo que pasa en la operación del viaducto”.

Impacto del Metro

Para 2028 confirmaron que los trenes del Metro circularán por la ciudad y se integrará al sistema de Transmilenio. “En 2028, iniciamos a operar integrados con Transmilenio. Este año caminamos hacia la Línea 2, la Línea 3 está en estudios de factibilidad y la propuesta de extender la Línea 1 hasta la calle 100″, precisó el ingeniero Leonel Mauricio Vera.

El impacto del Metro es social, porque las personas pasarán menos tiempo en transporte público y más tiempo con la familia o en ellos mismos.

También ha generado empleo. “Más de 17.000 personas las que trabajamos hoy por este sueño. Esperamos incrementar esta cifra a 17.500 dentro de poco”, indicó Narváez.

Solicitud de la comunidad

En la reunión, la empresa Metro se comprometió con la comunidad de Kennedy y Bosa para que el primer viaje del Metro de Bogotá sea con los adultos mayores de 60 años.