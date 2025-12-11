Garantizados los recursos para la continuidad del Metro de Bogotá en 2026

Primeras pruebas de los trenes del metro se harán en noviembre

Desde Washington D.C, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que está garantizada la financiación para la Primera Línea Metro de Bogotá en 2026.

“Ya podemos confirmar la aprobación de dos créditos que suman 1.060 millones de dólares entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”, destacó el mandatario.

Con esos recursos y con el crédito otorgado por el Banco Europeo de Inversiones, el megaproyecto de movilidad más esperado por los bogotanos y por los colombianos, ya asegura su ejecución en un 90%.

“El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años”, señaló Galán.