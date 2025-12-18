Concejo aprobó en segundo debate la creación de filial cautiva del Metro en Bermudas

Medellín, Antioquia

En segundo debate, el Concejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo que autoriza al Metro de Medellín a constituir una filial cautiva de seguros en Bermudas, una decisión que la administración distrital y la gerencia de la empresa defienden como una estrategia financiera para enfrentar el aumento sostenido de los costos de aseguramiento del sistema.

La iniciativa avanzó tras varias sesiones de discusión, en las que se expusieron los alcances técnicos del modelo y los reparos de algunos concejales frente a la creación de una sociedad en el exterior.

La explicación del gerente del Metro

Durante el debate, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que la decisión responde a un problema estructural en el mercado de seguros para infraestructura de transporte masivo. En declaraciones a Caracol Radio, Elejalde señaló que “aquí hay un asunto que tiene que ver con la eficiencia y la optimización de costos”.

El gerente indicó que el Metro no dejará de asegurarse ni asumirá riesgos sin respaldo, sino que reorganizará el esquema de reaseguramiento para hacerlo más eficiente. Según explicó, la cautiva permitirá concentrar la gestión de riesgos y negociar de mejor manera con el mercado internacional.

Elejalde precisó que el objetivo central es el reaseguramiento del sistema, y que esta figura ya es utilizada por grandes compañías de transporte y energía en distintos países.

Por qué la filial se crearía en Bermudas

El gerente del Metro explicó que Bermudas es uno de los principales centros internacionales de reaseguros, con un marco regulatorio especializado para la operación de compañías cautivas. Según señaló, allí se concentran aseguradoras y reaseguradoras que atienden riesgos de alta complejidad, como los asociados a sistemas férreos y de transporte masivo.

Elejalde recalcó que la filial no reemplaza la operación del Metro ni traslada su actividad misional al exterior, y que la empresa seguirá bajo los controles institucionales, fiscales y administrativos correspondientes en Colombia.

Reparos y advertencias desde el Concejo

Pese a la aprobación, durante el debate varios concejales expresaron dudas sobre la conveniencia de crear una sociedad en el exterior. Los cuestionamientos se centraron en la necesidad de garantizar transparencia, control efectivo y claridad sobre los costos de constitución y operación de la cautiva.

Algunos cabildantes advirtieron que el proyecto debe ser objeto de seguimiento permanente, especialmente en un contexto de estrechez fiscal y de alta sensibilidad frente al manejo de los recursos públicos.

Qué sigue tras el segundo debate

Con la aprobación en segundo debate, el proyecto queda encaminado para su trámite final, mientras el Metro avanza en los estudios técnicos y jurídicos necesarios para la eventual constitución de la filial.

La creación de la cautiva del Metro en Bermudas se consolida así como uno de los temas financieros más relevantes y controvertidos del cierre del año en el Concejo de Medellín, por sus implicaciones en el manejo del riesgo, los costos de aseguramiento y la gobernanza de la empresa pública.