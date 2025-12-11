El corregimiento más poblado de Colombia tendrá metrocable

Medellín

Tras el encuentro de rendición de cuentas de la Administración Distrital, el pasado miércoles 10 de diciembre, el alcalde Federico Gutiérrez, anunció que, entre los proyectos viales de su gobierno, se encuentra la licitación y financiación del metro cable al corregimiento San Antonio de Prado, ubicado en el suroccidente de Medellín.

El proyecto, que actualmente se encuentra en estado de estructuración y estudios, busca mitigar los problemas urbanos de movilidad que enfrenta el corregimiento.

Al proyecto se suman construcciones como el Parque Primavera Norte, que beneficiará a casi un millón de personas, y el Gran Parque Medellín, que tendrá un área de 21 hectáreas para agrupar escenarios deportivos que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento.