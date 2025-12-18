Hallan a adulto mayor sin vida, con bolsas en la cabeza y sumergido en un balde con agua en Medellín

Medellín

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 73 años, hallado sin vida y con aparentes signos de tortura al interior de una vivienda en el barrio Popular, en el nororiente de Medellín, en la mañana del 17 de diciembre.

El caso se conoció luego de que una familiar ingresara a la residencia y encontrara el cuerpo sin signos vitales. Según el reporte oficial, el adulto mayor identificado como Carlos Mario Aristizábal Buitrago, fue encontrado con la cabeza cubierta por bolsas plásticas negras, introducida en un balde con agua, sin que se evidenciaran signos externos visibles de violencia.

Por ahora, las causas de la muerte y los posibles responsables siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Otros casos

En la misma noche de este miércoles se registraron otras dos muertes violentas.

Uno de los casos se registró en el barrio Picachito de la comuna Doce de Octubre, donde un hombre entre 20 y 25 años, no identificado, murió por impactos de arma de fuego luego de que, presuntamente, intentara hurtar a un ciudadano. Según el informe preliminar, el hombre fue abatido por un funcionario de la Policía Nacional tras una intimidación con arma de fuego.

El otro hecho se trata del deceso de Sergio Andrés Lopera Cartagena de 43 años, privado de la libertad. El pasado domingo 7 de diciembre, en la estación de Policía de La Candelaria fue víctima de fuertes golpes en medio de una riña, lo que le produjo un trauma craneoencefálico y múltiples fracturas. Por este caso, tres personas privadas de la libertad fueron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía.

A bordes de culminar el año Medellín sigue en cifras rojas por el incremento de un 6% de homicidios en comparación con el mismo período del año anterior. De los 317 asesinatos, 102 han sido por problemas de convivencia y 96 por retaliaciones de estructuras criminales.