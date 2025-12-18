Fico Gutiérrez anuncia medidas contra los hinchas que se enfrentaron en el Atanasio: “Qué decepción”

Hinchas se enfrenta entre ellos y con las autoridades en el estadio Atanasio Girardot / Colprensa.

La final de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional, que coronó por octava vez al equipo Verdolaga, terminó opacada por la violencia y los fuertes enfrentamientos que se presentaron entre aficionados de ambos equipos al final del partido.

Una vez el árbitro Wilmar Roldán dio el pitazo final del compromiso, el cual terminó 1-0 con anotación de Andrés Felipe Román, la fiesta se convirtió en una película de terror. Aficionados de ambos equipos saltaron al terreno de juego, superando en número a los Policías y presentándose una batalla campal en pleno escenario deportivo.

En los videos registrados por espectadores ubicados en las tribunas, se pueden ver los ataques con sillas, armas blancas y objetos cortopunzantes, entre otros objetos. La situación tardó cerca de 10 minutos en controlarse, postergándose la premiación del equipo Verdolaga.

Fico Gutiérrez anunció que tomará medidas

Tras lo sucedido, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su repudió ante los hechos y anunció que se tomarán medidas con los violentos que se enfrentaron en pleno césped del Atanasio Girardot.

“No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan”, señaló Fico inicialmente.

Y añadió: “El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción. Estoy al frente de la situación”.