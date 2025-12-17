Delincuente fue abatido por escolta del concejal “El Gury” en intento de hurto en bar de Medellín

Medellín

Un intento de hurto ocurrido en la noche del martes 16 de diciembre en un establecimiento comercial del barrio El Poblado, en Medellín, dejó como resultado la muerte de un hombre que al ser neutralizado por el escolta del concejal de la ciudad Andrés “El Gury” Rodríguez.

De acuerdo con el comunicado emitido por el concejal, los hechos se registraron mientras él y su equipo político sostenían una reunión de trabajo en un establecimiento comercial de la zona, en compañía del candidato a la Cámara de Representantes David Toledo.

Según el reporte oficial, durante la reunión, el individuo, de entre 25 y 30 años que aún no ha sido identificado, le habría robado la cadena de oro al propietario de la licorera. Ante la situación, y en defensa de la integridad de las personas presentes, el conductor asignado por el Concejo de Medellín reaccionó haciendo uso de su arma de dotación, lo que derivó en la neutralización del presunto agresor.

Investigación y detalles

El concejal señaló que todas las personas que se encontraban en el establecimiento comercial, incluido el candidato David Toledo, resultaron ilesas y se encuentran en buen estado de salud. Asimismo, los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y se adelantan las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

“El Gury” manifestó su confianza en que las autoridades adelanten las investigaciones conforme a la ley para esclarecer lo sucedido.