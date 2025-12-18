Final de la Copa Colombia terminó en disturbios y desmanes de hinchas en el Atanasio Girardot

Disturbios de la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional. Foto: Redes sociales.

Medellín

Luego de culminar la final de la Copa Colombia, en la que Atlético Nacional venció a Independiente Medellín, se registraron graves desmanes, riñas y disturbios tanto en el interior como en el exterior del estadio Atanasio Girardot.

En videos compartidos en redes sociales se observa como varios hinchas ingresaron a la cancha, ocasionaron daños a la infraestructura del escenario deportivo, lanzaron pólvora y protagonizaron una batalla campal.

Según el reporte oficial, como resultado de los enfrentamientos, siete uniformados resultaron lesionados con heridas leves y recibieron atención médica oportuna y 52 personas fueron atendidas, una de ellas trasladada a un centro asistencial.

Además, se realizaron varias conducciones al Centro de Traslado por Protección, se impusieron comparendos y se adelantaron tres procedimientos con menores de edad, atendidos por las autoridades de Infancia y Adolescencia. En medio de los disturbios también resultaron afectados bienes de los medios de comunicación, incluidos vehículos y unidades móviles.

“Durante los controles, se incautó material pirotécnico, más de 120 kilos, entre ellos bengalas, bazucas con más de 300 tiros, pólvora tipo torta y tacos. Lastimosamente, al término del encuentro y con el propósito de preservar el orden público y evitar situaciones de mayor riesgo, fue necesario aplicar el uso escalafonado de la de la fuerza”, explicó el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

#ACTUALIDAD Disturbios en el Atanasio Girardot tras finalizar partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, por la final de la Copa Colombia. Los hechos empañaron la jornada deportiva y generaron rechazo entre hinchas y ciudadanía que piden castigo ejemplar.



El… pic.twitter.com/eZGSwx4AuH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025

Rechazo e investigaciones

Desde la Alcaldía de Medellín se rechazaron de manera categórica los hechos ocurridos en este cuarto y último clásico disputado durante el último mes entre ambos equipos y señalaron que habrá consecuencias para los responsables.

“Afirmamos con total claridad que esto tendrá consecuencias. Quienes invadieron la cancha, quienes agredieron, destruyeron bienes públicos y quienes generaron caos son delincuentes y van a ser tratados como tales”, puntualizó el secretario de Seguridad Manuel Villa Mejía.

Las autoridades avanzan en la recolección y análisis de material audiovisual para identificar y judicializar a quienes participaron en los actos vandálicos, información que será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.