Homicidios en Medellín aumentaron 7%: cuatro casos se registraron en un solo día

Medellín

Medellín cerró noviembre con cuatro homicidios en hechos aislados y que aún son materia de investigación.

El primer caso ocurrió en La Candelaria, donde a las 11:36 a.m. fue encontrado sin vida Marco Guillermo Cerro, de 38 años, dentro de una vivienda con varias heridas causadas por arma cortopunzante.

Horas más tarde, a las 5:20 p.m., en Castilla, las autoridades hallaron en vía pública el cuerpo de un hombre entre 25 y 30 años, sin identificar, con lesiones por arma de fuego. Dos minutos después, a las 5:22 p.m., en Robledo, fue encontrado otro hombre, entre 35 y 40 años y también sin identificar, con heridas de arma de fuego, tendido en la calle.

La jornada violenta cerró en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde a las 11:01 p.m. fue ubicado el cuerpo de Juan Felipe Rodríguez, de 38 años, dentro de un establecimiento, con múltiples lesiones causadas con arma de fuego.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y evidencias para esclarecer los casos y responsables de estos cuatro homicidios ocurridos en vísperas de diciembre.

Aumento de homicidios en Medellín

Con estos nuevos casos, la ciudad de Medellín alcanzó los 301 homicidios en lo que va del año, según el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia; lo que representa un aumento del 7% más que en el mismo período del año anterior.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, las riñas por problemas de convivencia y las disputas entre estructuras criminales son las razones principales del aumento de homicidios en Medellín.