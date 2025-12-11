Doble homicidio en Medellín: hallan dos cuerpos que habrían intentado quemar en Altavista

Medellín

Las autoridades investigan el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el corregimiento de Altavista de Medellín durante las últimas horas de este 11 de diciembre.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas serían dos hombres a los que habrían intentado prenderles fuego.

El caso encendió las alertas entre los organismos de seguridad, que por ahora mantienen bajo reserva detalles adicionales mientras se adelantan las labores de inspección técnica y recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos, asimismo que en el proceso de identificación.

Investigaciones

Las autoridades señalaron que continuarán desplegando acciones investigativas para esclarecer el hecho violento y los responsables de este doble homicidio, así como para determinar si está relacionado con dinámicas criminales que afectan esta zona de la ciudad.

En lo que va del año, 8 personas han sido asesinadas en el corregimiento de Altavista, seis casos más que en mismo periodo del año anterior, según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín.