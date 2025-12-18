Cierres viales para este fin de semana en Medellín

Medellín

Uno de los principales cierres se realizará por el bazar de la avenida Jardín, que implicará la restricción del tránsito desde las 9:00 p. m. de este jueves y hasta la medianoche del domingo 21 de diciembre. Durante este periodo permanecerá cerrada la carrera 73 entre las circulares 1 y 3, mientras que en la circular 2, entre la transversal 74 y la carrera 73, se habilitará paso controlado para residentes. El evento se desarrollará el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m., y podrá perjudicar algunas rutas de transporte público.

Este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa, que celebra 32 años. El montaje iniciará desde las 5:30 a. m. en la calle 41 (Los Huesos), entre Carabobo y la avenida del Ferrocarril, en la calzada norte sentido oriente–occidente. La carrera se realizará entre las 7:00 a. m. y las 8:30 a. m., con cierres viales programados entre las 6:30 a. m. y las 9:00 a. m.

Este recorrido de únicamente 12 kilómetros, partirá desde la sede Cotrafa Alpujarra y se extenderá por los municipios de Medellín y Bello, siendo los primeros nueve kilómetros en jurisdicción de Medellín. Al paso por la carrera 65, se habilitará únicamente la calzada oriental en sentido sur–norte. Para la regulación y control del tránsito, el evento contará con el acompañamiento de 39 agentes de tránsito.

La Administración Distrital reiteró su compromiso con la protección de la vida y la movilidad segura, e invitó a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales, respetar las normas de tránsito y optar por alternativas de transporte público y sostenible durante el fin de semana.