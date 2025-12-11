Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por eventos culturales y recreativos

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín informó que, desde la medianoche de este miércoles 10 y hasta las 6:00 a. m. del lunes 15 de diciembre, la vía de servicio de la avenida Bolivariana permanecerá cerrada frente al centro comercial Unicentro. El cierre comprende el tramo entre la carrera 66B y las transversales 34A y 34B, para el desarrollo de la Cuadra Navideña 2025.

El evento se realizará entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre, de 11:00 a. m. a medianoche, y tendrá impacto en rutas de transporte público, ciclorrutas y el alimentador. La Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito y ubicará paraderos provisionales en la Transversal 34B. Además, ante el incremento de flujo en la carrera 66B, los organizadores fueron recomendados a implementar un contraflujo temporal en la calle 34 hacia la Bolivariana.

Cierres en Laureles por el Bazar Avenida Jardín

El Bazar Avenida Jardín ocasionará cierres desde la medianoche del viernes 12 hasta la medianoche del domingo 14 de diciembre. Las restricciones aplican sobre la carrera 73 entre las circulares 1 y 3, y habrá paso controlado para residentes en la circular 2 entre la transversal 74 y la carrera 73. Este evento generará desvíos y afectaciones en rutas de transporte público del sector Laureles.

Navidad en Patines implicará cierres intermitentes

El sábado 13 de diciembre se realizará Navidad en Patines 2025, recorrido nocturno con aforo estimado de 3.000 participantes y cerca de 9 kilómetros de extensión. La concentración será en el puente de la 4 Sur desde las 6:30 p. m. y el recorrido se desarrollará entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Para el montaje y desmontaje se autorizaron cierres totales y parciales en la calle 2 sur entre el 11 y el 14 de diciembre. El recorrido avanzará por la avenida Guayabal, la avenida 80, las carreras 70A, 70, 69B y la calle 30, retornando a la carrera 52. Los cierres serán intermitentes y estarán acompañados por 23 agentes de tránsito.

Medellín Despierta generará cierres en la 70

Para el evento Medellín Despierta, programado para el sábado 13 entre las 10:00 a. m. y la medianoche, se implementará un cierre total en la carrera 70 entre las circulares 2 y 4, y en la circular 3 entre las carreras 69 y 71, en el barrio Bolivariana (comuna 11).

El montaje comenzará este viernes 12 a las 3:00 p. m. y el desmontaje finalizará a las 5:00 a. m. del domingo 14. La actividad afectará cinco rutas de transporte público (191, 193II, 193, 193I y 305) y las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), por lo que se definieron desvíos específicos para mitigar el impacto en la movilidad.