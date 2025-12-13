Habilitan paso con restricciones en la vía Manizales - Medellín

Manizales

El tránsito vehicular entre los departamentos de Caldas y Antioquia estuvo interrumpido por más de cinco horas.

La causa fue la explosión de un artefacto que obligó al cierre de la vía que conecta a ambos departamentos afectando fuertemente la movilidad por esta zona durante más de cinco horas, desde la madrugada del día sábado (13 de diciembre de 2025)

Afectaciones a la economía de los municipios Caldenses

Los más afectados son los habitantes de los municipios de la zona, principalmente los del alto oriente caldense, quienes dependen en gran parte de las actividades comerciales y turísticas de ese corredor vial y más por esta época de navidad, así lo explicó el alcalde de Supía en Caldas, Héctor Mauricio Torres Álvarez.

“Pues eso siempre nos genera intranquilidad en el sector, en el alto occidente, lo que somos Ríosucio, Supía, Filadelfia, Pácora, Aguadas y Marmato, que están al norte, nosotros tenemos mucho comercio con la capital de Antioquia, con Medellín. Y más en esta época de diciembre que tantas familias se desplazan de nuestros municipios y otras regiones del país”, indicó el mandatario municipal.

Objeto explosivo en la vía nacional

El objeto explosivo que aún no ha sido identificado con presición, fue instalado específicamente a la altura del Puente Guavita, sector neurálgico que delimita las jurisdicciones de Marmato (Caldas) y Caramanta (Antioquia), una zona donde ya se han reportado denuncias sobre la presencia de grupos armados, pese a esto las autoridades insisten en que en Caldas no hay instaladas estas organizaciones delincuenciales, si generan miedo y zozobra en la zona.

El secretario de gobierno departamental, Jorge Andrés Gómez Escudero, destacó que están trabajando en conjunto con las autoridades de seguridad y administrativas de Antioquia para restablecer el paso en la vía y garantizar la tranquilidad de los viajeros.

“La vía se encuentra habilitada a un solo carril con paso controlado, estamos pues esperando las evaluaciones, desde el departamento de Caldas se hizo coordinación con nuestras autoridades (...) esperamos que todo pueda ser esclarecido, nosotros estamos brindando todo el apoyo necesario”.

Ante la situación, la presencia institucional en la zona ha sido significativamente reforzada. Uniformados del Ejército Nacional y de la Policía Nacional se han desplegado en el sector con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de todos los viajeros, especialmente en esta época de alta afluencia vehicular y movilidad por las festividades de fin de año.