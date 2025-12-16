Medellín suspende el Pico y Placa por temporada de fin de año

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció la suspensión temporal de la medida de Pico y Placa durante la temporada de Navidad y fin de año. La decisión regirá desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026, según lo establecido mediante decreto distrital.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la determinación se tomó tras un estudio técnico que evidenció una disminución de hasta el 21 % en el flujo vehicular durante este periodo, cuando históricamente baja la circulación en los principales corredores viales de la ciudad.

El análisis incluyó vías como la Autopista Sur, la avenida Regional, la carrera 80, la avenida El Poblado, Guayabal, Las Palmas y la avenida Oriental, entre otras. Los resultados indicaron que la suspensión de la restricción no generará afectaciones significativas en la movilidad urbana.

La medida volverá a aplicarse a partir del lunes 19 de enero de 2026 con la misma secuencia numérica vigente en el segundo semestre de 2025. Desde esa fecha, el incumplimiento será sancionado económicamente y no habrá periodo pedagógico.