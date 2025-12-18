La Alcaldía de Bello rindió homenaje a las 17 víctimas del accidente en las vías del Nordeste

Bello- Antioquia

Este miércoles se llevó a cabo una multitudinaria eucaristía en memoria de los 16 graduados del Liceo Antioqueño y el conductor del bus de servicios públicos que murieron en la madrugada del pasado domingo entre Segovia y Remedios. La misa se llevó a cabo en el coliseo Tulio Ospina de Bello.

En el sentido homenaje estuvieron autoridades administrativas departamentales, locales, estudiantes, egresados, familiares de las víctimas, la comunidad y estuvo a cargo del presbítero José Mauricio Vélez García, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Medellín. En este encuentro solidario y sentido se recordó la corta vida de las y los jóvenes, además del conductor, por quienes se elevó una oración por su eterno descanso.

Eucaristía por las víctimas del accidente- foto alcaldía de Bello

“Bueno, el mensaje fue dado en la eucaristía, es decirles que aquí estamos acompañándolos. Es un llamado también a los bellanitas, a la unidad, a tratarnos con amor, con respeto, a valorar la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. A los padres, volver a decirles que sentimos su dolor como propio, que Bello está triste y que honramos la memoria de esas diecisiete personas jóvenes que nos dejan”, dijo bastante compungida Lorena González Ospina.

Quizás el momento más emotivo se vivió cuando los dos estudiantes, Miguel Ángel Forero y David Rúa, sobrevivientes a la tragedia del domingo, hablaron ante el público y fueron reflejo del sentimiento compartido por el departamento y el país.

En el evento se recordó los nombres de los fallecidos Carlos Cardona Arrazola, Daniel Arismendy Fernández, José Manuel Orrego Palacio, Juan Andrés Hincapié, Laura Salazar, María Camila Pérez Sánchez, María Fernanda Londoño Jiménez, Mariana Galvis Arias, Mariana Upegui Escobar, Mateo Castaño López, Mathías Berrío Cardona, Paulina Anduquia Builes, Sara Escobar Mera, Susana Arango Mejía, Valeria López Estrada, Yeraldin Yepes y al conductor Jonatan Alexander Taborda.