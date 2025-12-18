Así quedaría cuota alimentaria por hijo 2026 con salario mínimo si se ajusta por decreto: Calculamos

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se comprende como cuota de alimentos todo lo indispensable para el sustento de un hijo, incluyendo vivienda, vestimenta, asistencia médica, recreación, educación, y demás aspectos que son de una gran relevancia para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

Esta cuota alimentaria toma relevancia cuando los padres de un menor toman la decisión de separarse o divorciarse, de tal modo, que el padre o la madre asuman la responsabilidad del cuidado, y, por tanto, el otro progenitor que no vive con el hijo, debe realizar el pago de dicha cuota de manera obligatoria.

Con relación a esto, el ICBF es la organización encargada de, mediante una conciliación extrajudicial, establecer quién se quedará con la custodia del menor, la cuota alimentaria que debe proveer quien no tenga la custodia, y la frecuencia en que se podrán realizar las visitas.

Valor de la cuota alimentaria en 2025

Por otro lado, el valor de la cuota de alimentos que se debe proveer a quien tenga la custodia del menor, depende de cada caso, según ha asegurado el ICBF. Sin embargo, se han establecido ciertos parámetros que se deben cumplir a la hora de establecer dicho monto. Por ejemplo:

la cantidad de dinero que se debe entregar no puede ser mayor al 50% del salario que se percibe.

que se percibe. La capacidad económica del progenitor obligado a dar alimentos.

Las necesidades reales del menor.

Si quien debe proveer la cuota no cuenta con los recursos, se calcula con base al Salario Mínimo Legal Vigente.

Teniendo esto como base, sabiendo que la cuota puede variar según cada caso, usualmente se toma como referencia el 50% del salario mínimo mensual legal vigente, que para el año 2025, sería de un valor cercano a los $711.750 pesos colombianos, partiendo que el SMMLV es de 1′423.500 COP.

Aumento del salario mínimo en 2026

Sin embargo, por el momento no se puede asegurar cuál sería el incremento de esta cuota para el siguiente año, pues al día 18 de diciembre, aún no se ha llegado a un acuerdo en la mesa de concertación del salario mínimo, razón por la cual, el resultado puede ser un aumento a través de un decreto realizado por el presidente Gustavo Petro.

Según esto, hasta el momento el presidente Petro no ha establecido cuál sería el porcentaje exacto que aumentaría el salario mínimo en 2026, pero a pesar de esto, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, ha hablado de un incremento cercano al 11%.

Valor de la cuota alimentaria en 2026

Si este fuera el caso, el incremento sería de 156.585 pesos colombianos, valor que corresponde al 11% del 1′423.500 actual. Con lo cual, el salario mínimo sin tener en cuenta el subsidio de transporte, quedaría en 1′580.085, y con subsidio rondaría el 1′800.085 pesos colombianos.

Con base en esto, si se toma como referencia el 50% del salario, correspondiente al valor que se debería entregar como cuota alimentaria, con el aumento del salario la cuota quedaría en $790.042 COP, lo que significaría un crecimiento cercano a los $70.000 pesos colombianos

