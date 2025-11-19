¿Es padrastro? Deberá responder por cuota alimentaria, según Código Civil: casos en los que aplica

En varias partes del mundo, es común que niños, niñas y adolescentes convivan con uno de sus parientes y la pareja de este, es decir, personas conocidas como padrastros o madrastras. Cuando una pareja se separa, la cuota alimentaria, que es un derecho fundamental amparado por la Constitución Política y regulado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, se convierte en un punto central en las discusiones y demandas presentadas ante los jueces de familia.

¿Los padrastros deben pagar la manutención de los hijos? Esto dice el Código Civil

Si bien la creencia generalizada es que esta obligación financiera recae únicamente sobre los padres biológicos, la normativa colombiana contempla una responsabilidad más amplia que involucra a otros integrantes del grupo familiar. El artículo 411 del Código Civil establece quiénes están obligados a proveer alimentos. Además de familiares biológicos como padres e hijos, esta obligación también se extiende a figuras como los padres e hijos de crianza. Esto plantea la pregunta para muchos ciudadanos sobre si los padrastros y madrastras deben, o no, asumir el pago de una cuota alimentaria.

Casos en los que aplica la cuota alimentaria: lista completa, según la ley

Los beneficiarios del derecho de alimentos amparados por la ley incluyen a:

Hijos ( naturales y adoptivos)

y adoptivos) Padres adoptantes

Hermanos legítimos

legítimos Hijos y padres de crianza.

Otras noticias: Quiénes NO reciben prima de diciembre 2025 y por qué: Código Sustantivo del Trabajo

Aunque los padrastros no están listados explícitamente, pueden ser incluidos bajo la figura de padres de crianza si se cumplen ciertas condiciones. La primera y principal condición es que el menor reconozca a la madrastra o padrastro como una figura de autoridad que le brindó acompañamiento, estabilidad y un trato sano. Adicionalmente, se debe demostrar que la persona asumió la responsabilidad de gastos esenciales como vivienda, educación, alimentación, vestuario y salud.

Lea también: Qué es la cuota alimentaria para adulto mayor y qué ley obliga a los hijos a responder

La determinación final sobre si una persona es responsable de pagar la cuota alimentaria no recae únicamente en las partes. Esta decisión es tomada por un Defensor de Familia, un Comisario de Familia o un juez competente, quienes evalúan las pruebas y argumentos presentados por cada parte para aprobar o rechazar la imposición de esta obligación económica.