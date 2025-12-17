Zulma Guzmán, hospitalizada en estado crítico tras ser hallada cerca al río Támesis, en Londres

Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana implicada en el complejo caso de la muerte por intoxicación de niñas con talio en Bogotá, fue encontrada en una condición de salud “muy complicada” cerca al río Támesis, en Reino Unido. Guzmán fue trasladada a un hospital donde su estado de salud es “muy grave”, según reveló la periodista y directora de 10AM de Caracol Radio, Vanessa de La Torre.

Las autoridades están investigando si el incidente fue un intento de acabar con su vida, una hipótesis que “todo parece indicar que sí”. La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL, ya ha establecido comunicación directa con la Policía colombiana y la Fiscalía General en relación con este suceso.

Zulma Guzmán Castro enfrenta un proceso judicial por la muerte e intoxicación de dos menores de edad, Emilia Forero e Inés de Bedout —ambas de 15 años—, un caso que podría acarrearle una pena de no menos de 60 años de prisión. Sin embargo, la preocupación principal en este momento es su supervivencia, dado su delicado estado de salud, de acuerdo con las revelaciones de la periodista. “El tema más serio en este momento es que sobreviva porque está realmente muy muy grave”, afirmó De La Torre.

¿Cómo fue localizada Zulma Guzmán?

En las últimas horas, la Policía Nacional, mediante su Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL, logró ubicar en Reino Unido a Zulma Guzmán Castro, quien tenía una notificación roja activa. Guzmán Castro fue localizada específicamente en el sector occidental de Londres. Las autoridades están a la espera de las decisiones que tomen las autoridades londinenses en cuanto a su retención formal y posterior captura.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo a medios británicos que sobre las 6:45 de la mañana recibieron informes de que una mujer estaba en peligro en el puente de Battersea, ubicado en la orilla sur del río Támesis.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07.14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian”, agregó el portavoz.

¿Quién es Zulma Guzmán Castro?

Zulma Guzmán Castro sería la fundadora de la empresa Car-B, plataforma que permite alquilar autos eléctricos y de gasolina a través de una aplicación. La empresaria participó en el programa de televisión Shark Tank Colombia, exponiendo su empresa con el fin de nuevas inversiones.

En la rama judicial reposan nueve procesos en su contra, y al menos dos de ellos estarían relacionados con el programa de inversores y con la actividad económica de Car-B. El demandante que figura en los procesos es Genius Accelerator Tank S.A.S.

La empresaria salió de Colombia rumbo a Argentina pocos días después del envenenamiento masivo. Con información de cooperación internacional, fue ubicada en distintos países como Brasil, España y Reino Unido.

Últimos detalles del caso con talio en Bogotá

En abril de este año, el país se vio conmocionado por la muerte de dos adolescentes a causa de una intoxicación con talio, un metal inodoro y altamente peligroso, que consumieron tras ingerir unas frambuesas. Otras dos personas, una menor y un joven de 21 años también resultaron intoxicados.

Un informe de Medicina Legal sugirió que el talio fue añadido “intencionalmente” a los alimentos, un tarro de fresas con chocolate que las menores comieron en un apartamento en el norte de la capital, después de su jornada escolar.

Las pruebas recolectadas, incluyendo la trazabilidad del paquete, registros de mensajería, análisis químicos de alimentos y testimonios, apuntan a Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con la familia de Juan de Bedout, en específico, una relación sentimental con el padre de las menores de edad.

Zulman Guzmán Castro, en una entrevista con Focus Bogotá, se defendió de las acusaciones en su contra, afirmando que se han convertido en un blanco fácil debido a su relación con Juan de Bedout, padre de las niñas fallecidas. Explicó que su partida de Colombia no estuvo ligada a los hechos investigados, sino que era una decisión planeada desde hacía dos años, motivada por su deseo de cambiar de ambiente y ciudad, tras años trabajando en un proyecto de financiamiento de vivienda en Argentina y Colombia. Para ello, organizó sus asuntos, alquiló su apartamento, vendió sus pertenencias, gestionó la empresa con su socio y se matriculó en una maestría en Argentina.

La mujer confirmó haber tenido una relación sentimental con Juan de Bedout durante varios años, aunque él la describió como una relación corta que comenzó en 2017 y duró aproximadamente un año. Conviene mencionar que, la esposa de Bedut falleció durante la pandemia, oficialmente por cáncer, pero las investigaciones revelaron la presencia de talio en su organismo, lo que abrió una nueva línea de investigación.

En la entrevista, Zulma Guzmán Castro también abordó por primera vez el incidente del GPS instalado en el vehículo de Bedout, un hecho relevante en la investigación, calificándolo como una “idea equivocada y un episodio jocoso, pero vergonzoso”, por el cual asegura haber ofrecido disculpas.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, Zulma Guzmán Castro tiene dos opciones: que la deporten expulsada de ese país, o que se realice el debido proceso de extradición. Esta información será confirmará en las próximas horas por las autoridades colombianas.