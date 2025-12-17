Capturan en Londres a Zulma Guzmán, presunta autora de envenenamiento de menores con talio

Los primeros reportes apuntan a que Zulma Guzmán fue encontrada en apuros en el río Támesis por la Policía, y al estar siendo buscada por la INTERPOL, inmediatamente procedieron con su captura, y en este momento estaría en manos de las autoridades de Londres.

Zulma Guzmán, buscada a nivel internacional por el caso de las dos menores envenenadas con talio con unas frambuesas, tiene dos opciones, según fuentes consultadas por Caracol Radio, que la deporten expulsada de ese país, o que se realice el debido proceso de extradición.

Información que se confirmará en las próximas horas por las autoridades colombianas.

¿Qué dicen las autoridades de Londres?

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo a medios británicos que sobre las 6:45 de la mañana recibieron informes de que una mujer estaba en peligro en el puente de Battersea, ubicado en la orilla sur del río Támesis.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07.14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian”, agrega el portavoz.

Se resalta que si la mujer permanece en “suficiente forma” y mejora rápido, será puesta bajo custodia y comparecerá ante los magistrados de Westminster para adelantar la audiencia de extradición.

#ATENCIÓN Fuentes consultadas por @CaracolRadio confirman que Zulma Guzmán, que estaba siendo buscada por la INTERPOL por el caso del envenenamiento de dos menores con Talio camuflado en unas frambuesas, fue capturada en Londres.

Vía @MafeLatorreH https://t.co/R0kxQZ3iBX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

¿Por qué es buscada Zulma Guzmán?

En abril de este año, el país se vio conmocionado por la muerte de dos menores de 15 años quienes fallecieron como consecuencia de una intoxicación con talio, un metal inodoro y altamente peligroso, que consumieron tras ingerir unas frambuesas que habían sido enviadas a su casa como un obsequio.

Lea también: Zulma Guzmán: qué se sabe de la empresaria detrás el homicidio de dos menores con talio en Bogotá

Un informe de Medicina Legal sugirió que el talio fue añadido “intencionalmente” a los alimentos, por lo que la Fiscalía determinó que fue un acto premeditado. Tras varios meses de investigación por parte de las autoridades se reveló que la empresaria Zulma Guzmán estaría detrás de este hecho.

Según las pruebas recolectadas, junto a la trazabilidad del paquete, registros de mensajería, análisis químicos de alimentos y testimonios, apuntan a que Zulma Guzmán Castro, sería quien habría coordinado el envío del paquete.

La Fiscalía también pudo establecer que la empresaria había salido de Colombia y se movía por diferentes países como Argentina, Brasil, España y Reino Unido, motivo por el cual la Interpol una circular roja de búsqueda internacional.