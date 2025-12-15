Reaparece Zulma Guzmán, mujer con circular roja de Interpol por el caso de envenenamiento con talio

Hace unas horas reapareció Zulma Guzmán, la mujer que hoy tiene orden de captura de Interpol y que es señalada como pieza clave en la muerte de menores de edad envenenadas con Talio. En una entrevista con el periodista Florencio Sánchez, del medio independiente Focus Bogotá, Guzmán se defendió de los señalamientos y aseguró que se ha convertido en “el vínculo más fácil” para ser señalada como culpable, debido a la relación que mantuvo con Juan de Bedut, padre de una de las niñas fallecidas.

Guzmán afirmó que su salida del país no estuvo relacionada con los hechos investigados y que su decisión de irse de Colombia se venía planeando desde hace dos años. “Yo llevaba muchos años trabajando en Argentina y Colombia en el proyecto de una empresa de financiamiento de vivienda y quería estar en otro ambiente y en otra ciudad”, explica Guzmán y añade que: “Organicé todas mis cosas, renté el apartamento que tenía, vendí las cosas, organicé el tema de la empresa con mi socio, y además, me inscribí en una maestría en Argentina”.

En su testimonio, Guzmán confirmó que sostuvo una relación sentimental con Juan de Bedut durante varios años.https://caracol.com.co/2025/12/09/6am-revela-detalles-ineditos-del-envenenamiento-de-menores-con-talio-en-bogota/, quien ha señalado que se trató de una relación corta, iniciada en 2017 y con una duración aproximada de un año. La esposa de Bedut falleció, en plena pandemia, con un diagnóstico oficial de cáncer, aunque las investigaciones revelaron que también tenía talio en su organismo, lo que abrió una nueva y delicada línea de investigación.

GPS instalado en el vehículo de Bedut

En su entrevista, Zulma Guzmán habla por primera vez sobre el episodio del GPS instalado en el vehículo de Bedut, un hecho que es considerado un elemento relevante dentro de la investigación. “Fue una idea equivocada y un episodio jocoso pero vergonzoso”, por el cual asegura haber pedido disculpas. Sin embargo, este hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y fue posteriormente informado por Bedut a la Fiscalía, lo que permitió identificarla formalmente dentro de la investigación.

Otro dato clave revelado es la aparición de una nueva persona en el proceso, identificada como Cenai, desde cuyo teléfono también salieron llamadas relacionadas con la entrega de las frambuesas contaminadas. Además, se confirmó que Zulma Guzmán salió de Colombia el 13 de abril, mientras que la tragedia ocurrió el 4 de abril, lo que indica que cuando las frambuesas envenenadas llegaron a la casa de la familia Bedut, ella aún se encontraba en Bogotá. También se conoció que el Comité de Convivencia del Club El Nogal decidió cerrarle las puertas a Zulma Guzmán.