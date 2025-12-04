Niñas muertas por talio fueron envenenadas: buscan a posible responsable con Interpol

JUDICIAL

Se conocieron nuevos detalles del caso de las niñas que murieron en abril de este año en el norte de Bogotá, por consumir frambuesas con talio.

La justicia colombiana busca con circular roja de Interpol a Zulma Guzmán Castro, una mujer cercana al padre de las niñas, y quien después de la muerte de las menores huyó del país.

La Fiscalía descubrió que, la teoría de que las frambuesas fueron enviadas a través de una empresa de mensajería como un supuesto regalo, no era cierta.

La investigación del ente acusador apunta a que Zulma Guzmán estaría directamente vinculada con el crimen, ella habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio.

La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada.

Asimismo, se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol en contra de la mujer, porque hay información que indica que Zulma, una vez murieron las niñas, salió de Colombia con destino a Argentina y luego se desplazó a Brasil, España y Reino Unido.