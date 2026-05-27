Nuevo choque entre Gobierno Nacional y Alcaldía de Bogotá por fallida entrega de laboratorio

CIENCIA

La polémica entre el Ministerio de Ciencia y la Secretaría de Educación de Bogotá por la cancelación de una actividad en la Institución Educativa Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, subió de tono este miércoles luego de un nuevo pronunciamiento de la ministra Yesenia Olaya, quien aseguró que el debate “no es solo administrativo y logístico”, sino “pedagógico y social”.

La controversia comenzó después de que Olaya denunciara que al equipo del Ministerio de Ciencias le cerraron la puerta para entregar un laboratorio de robótica d estinado a los estudiantes de este colegio público.

Según la ministra, pese a que existía una articulación previa, “no se permitió el ingreso del equipo del Ministerio y la actividad fue cancelada”.

En ese sentido, Olaya defendió la iniciativa y aseguró que para el Gobierno nacional, fortalecer vocaciones científicas en jóvenes de colegios públicos hace parte de la democratización del conocimiento y del derecho a la educación.

“La ciencia y la tecnología no pueden seguir siendo privilegios distantes para las juventudes populares de localidades como Ciudad Bolívar”, afirmó la ministra a través de su cuenta de X.

Además, cuestionó que la actividad fuera presentada únicamente como un evento masivo.

“Preocupa que una actividad previamente articulada para la entrega de un laboratorio de robótica termine siendo reducida a un ‘evento masivo’”, señaló Olaya.

La ministra agregó que también preocupa que las tensiones derivadas de esta situación hayan afectado a la comunidad educativa, incluida la pérdida de miles de raciones del PAE.

La Secretaría de Educación se pronuncia

Por su parte, Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, rechazó las acusaciones y aseguró que “acá no le estamos cerrando la puerta a la ciencia, a la robótica ni a las oportunidades para las y los jóvenes de Ciudad Bolívar”.

La funcionaria explicó que la actividad no correspondía a la instalación de un laboratorio de robótica, s ino a un anuncio institucional que implicaba el ingreso de cerca de 1.500 personas externas y la afectación de la jornada académica.

“Como Secretaría de Educación tenemos la responsabilidad de proteger el tiempo escolar, garantizar las condiciones de seguridad en las instituciones educativas y priorizar el derecho de las y los estudiantes a permanecer en clase”, afirmó.

Sobre esto último la ministra indicó que, “La pregunta para Bogotá sigue abierta: ¿queremos una ciudad donde la ciencia y la tecnología sean un derecho para las juventudes populares o un privilegio reservado para unos pocos?”.