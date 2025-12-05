Es criminal de cuello Blanco y quería eliminar lo que rodea al padre de niñas envenenadas con talio: Psicóloga criminal

Es criminal de cuello Blanco y quería eliminar lo que rodea al padre de las niña envenenadas con talio:Psicóloga en investigación criminal

Recientemente se conocieron detalles de la Fiscalía sobre el caso de las dos menores envenenadas con talio en Bogotá. Pues de acuerdo con el caso, Zulma Guzmán fundadora de la empresa Car-B, plataforma para alquilar autos, es señalada como la posible responsable del envenenamiento con talio de dos niñas, además de la intoxicación grave de otros dos menores.

Según la investigación, Guzmán mantenía desde años atrás una relación íntima y cercana con el padre de una de las niñas afectadas.

Incluso, se levantó otra sospecha ya que la esposa de este hombre falleció tiempo atrás por un diagnóstico de cáncer. No obstante, la mujer presentó síntomas atípicos: se recuperó del cáncer temporalmente, recayó y luego murió.

Su cuerpo fue cremado, lo que impidió una investigación posterior; sin embargo, se detectó la presencia de talio en su historial médico, lo que despertó nuevas sospechas.

La gran pregunta que surge ahora es si Guzmán también tuvo relación con la muerte de la esposa.

Envenenamiento de las niñas con frambuesas con talio

Entre el 5 y el 9 de abril de 2025, las menores recibieron un paquete de frambuesas entregado por un domiciliario a un apartamento donde estaban jugando.

Horas después, dos niñas de 13 y 14 años fueron trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, donde fallecieron.

Otros dos menores , un niño y una niña, sobrevivieron, pero sufrieron una intoxicación severa que requirió medicamentos importados desde Rusia para salvarles la vida. Su estado de salud continúa siendo delicado.

Vínculos judiciales y antecedentes de Zulma Guzmán

Zulman Guzmán aparece actualmente en tres procesos judiciales en diferentes tribunales de Bogotá. En el pasado, su empresa también fue demandada en dos procesos por incumplimientos relacionados con pagos económicos. Además, posee circular roja de Interpol.

La relación sentimental entre Guzmán y el padre de una de las menores aún está en proceso de confirmación formal.

Por otro lado, los posibles cargos que le imputaría la Fiscalía, Zulma Guzmán sería coordinación del envío de las frambuesas contaminadas a través de un domiciliario.

Análisis criminológico: un perfil de “criminal de cuello blanco”

Caracol Radio consultó a Diana Marcela Martínez, psicóloga jurídica forense y magíster en Investigación Criminal de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, sobre la manera en la que operó esta mujer.

La experta explicó que este caso requiere un análisis profundo debido al alto nivel de planeación: “No es lo mismo estudiar al sicario que dispara desde una moto, o a las personas que cometen homicidios impulsivos. Aquí hay un nivel de planificación más complejo.” afirmó, Diana Martínez.

También destacó que conseguir una sustancia tan difícil de adquirir, con un propósito tan específico como causar la muerte sin dejar rastros, refleja un grado significativo de preparación.

Se trata de un perfil inteligente, preparado y con acceso a recursos

Martínez señaló que, debido a su perfil como empresaria y profesional, Guzmán podría haber tenido acceso a información y medios para investigar la mejor forma de cometer el crimen.

En criminología, este tipo de perpetradores se conoce como criminales de cuello blanco: “No se trata solo del ámbito político; también incluye a personas de alto estatus social, con facilidades económicas y perfiles que no generan sospecha.”

Según el análisis psicológico, Guzmán podría haber actuado movida por emociones intensas relacionadas con la figura del padre de la menor:

“Lo que ella quiere es eliminar todo lo que rodea a esa persona. Esto implica factores emocionales muy fuertes”, dijo Martínez.