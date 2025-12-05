Zulma Guzmán: qué se sabe de la empresaria detrás el homicidio de dos menores con talio en Bogotá

En abril de este año, el país se vio conmocionado por la muerte de dos adolescentes, Emilia Forero e Inés de Bedout, ambas de 15 años. Las jóvenes fallecieron a causa de una intoxicación con talio, un metal inodoro y altamente peligroso, que consumieron tras ingerir unas frambuesas.

Las menores llegaron a la Fundación Santa Fe el 5 de abril, junto con otra menor, que sufrió graves secuelas neurológicas y físicas, y un joven de 21 años. La necropsia confirmó que las muertes fueron resultado del consumo de talio, encontrado en fresas con chocolate que las menores comieron en un apartamento en el norte de la ciudad, después de su jornada escolar.

Un informe de Medicina Legal sugirió que el talio fue añadido “intencionalmente” a los alimentos, por lo que la Fiscalía determinó que fue un acto premeditado. El caso dejó de ser tratado como una intoxicación accidental y fue oficialmente catalogado como homicidio, tras el giro definitivo de la investigación penal.

¿Quién es Zulma Guzmán Castro?

Según los elementos probatorios recopilados por un equipo de fiscales e investigadores del CTI, el talio fue producido en un tarro de frambuesas que llegó a la vivienda como un “obsequio”. Las pruebas recolectadas, incluyendo la trazabilidad del paquete, registros de mensajería, análisis químicos de alimentos y testimonios, apuntan a Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con la familia de De Bedout.

La línea investigativa señala Guzmán habría coordinado directamente el envío del frasco de frambuesas, lo que permitió reconstruir el recorrido del paquete desde su despacho hasta la vivienda, en el barrio Rosales.

Guzmán sería la fundadora de la empresa Car-B, plataforma que permite alquilar autos eléctricos y de gasolina a través de una aplicación. La empresaria participó en el programa de televisión Shark Tank Colombia, exponiendo su empresa con el fin de nuevas inversiones.

En la rama judicial reposan nueve procesos en su contra, y al menos dos de ellos estarían relacionados con el programa de inversores y con la actividad económica de Car-B. El demandante que figura en los procesos es Genius Accelerator Tank S.A.S.

Salida del país y circular roja contra Guzmán

La Fiscalía estableció que Guzmán salió de Colombia rumbo a Argentina pocos días después del envenenamiento masivo. Con información de cooperación internacional, fue ubicada en distintos países como Brasil, España y Reino Unido.

Ante el avance probatorio, una fiscal de la Unidad de Vida solicitó orden de captura ante un juez penal de control de garantías, la cual fue concedida. La Fiscalía gestionó ante la Interpol una circular roja de búsqueda internacional, emitida el pasado 25 de octubre.

La circular roja permite la localización, captura y posterior extradición de la investigada a Colombia en cualquiera de los más de 180 países miembros del organismo internacional. Zulma Guzmán Castro deberá responder, una vez sea capturada y puesta a disposición de las autoridades colombianas por homicidio agravado, tentativa de homicidio y otros delitos que podrían sumarse conforme avance la investigación judicial.

La Fiscalía sostiene que se trató de un ataque premeditado, dirigido y con conocimiento del alto poder letal del talio, lo que agrava su situación jurídica.