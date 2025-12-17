¡Junior es campeón de la Liga 2025-II! Así queda el palmarés de títulos en el fútbol colombiano / Colprensa

¡Junior es el nuevo campeón del fútbol Colombiano!

Junior tomó una ventaja de tres goles en el partido de ida que se jugó en Barranquilla, que además fue el último compromiso en el estadio Metropolitano antes de su cierre por varios meses debido al proceso de remodelación. El equipo caribeño supo mantener la diferencia en Ibagué e incluso logró imponerse por 0-1, gracias al solitario tanto de José Enamorado.

Este título representa el primero en la carrera del director técnico Alfredo Arias, quien asumió el mando del Junior el pasado 25 de junio. Bajo su dirección, el conjunto barranquillero se mantuvo durante gran parte del semestre en los primeros lugares de la Liga Colombiana-II. Aunque inició como líder del campeonato, terminó clasificando a los cuadrangulares en la quinta posición con 35 puntos, hizo parte del Grupo A y logró su cupo directo a la final del torneo tras acumular 11 unidades.

La última vez que Junior se coronó campeón fue en el segundo semestre de 2021, cuando venció a Independiente Medellín. En aquella final, el partido de ida se jugó en Barranquilla con victoria 3-2 para el Tiburón, mientras que en la vuelta, Medellín ganó 2-1, igualando el marcador global 4-4. El título se definió desde el punto penal, donde Junior se impuso 5-3.

Palmarés de títulos de la Liga Colombiana

Con el cierre del año, el palmarés de títulos de la Liga mantiene a Atlético Nacional como el más veces campeón del fútbol colombiano y le permitió al Junior de Barranquilla ascender una posición, ya que estaba igualado en estrellas con Independiente Santa Fe tras ser el campeón del primer semestre.