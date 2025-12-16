Ranking de equipos CONMEBOL 2026: Puestos de Nacional, Millonarios, América y más

La CONMEBOL dio a conocer en las últimas horas la nueva actualización del Ranking de Clubes 2026, el cual es liderado por Palmeiras de Brasil, subcampeón de la Copa Libertadores. Mientras que Atlético Nacional es el único equipo colombiano que entra en el top 30.

Este ranking se utiliza para conformar los bombos del sorteo y el orden en el que serán sorteados los distintos clubes que participarán en la Copa Libertadores y Sudamericana. El evento se realizará el próximo jueves 18 de diciembre en la ciudad de Luque, Paraguay.

Atlético Nacional es el equipo que cierra el ranking tras ocupar la casilla 30 con 2.855,4 puntos, siendo el mejor equipo de Colombia tras conseguir dos Copa Libertadores (ítem histórico), pero perdiendo puntos en el rendimiento de la más reciente competeción.

El ranking lo encabeza Palmeiras, seguido de Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores en donde milita Jorge Carrascal. En el tercer y cuarto puesto se encuentran los clubes argentinos River Plate y Boca Juniors. Peñarol de Uruguay ocupa el quinto lugar.

⭐️📊 ¡Actualizado! Los 3️⃣0️⃣ mejores del Ranking de Clubes de la CONMEBOL 2026.#GloriaEterna pic.twitter.com/kOlOWFpAOl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

Cabe recordar que Colombia contará con cuatro representantes en ambos torneos. En la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe aseguró su clasificación directa a la fase de grupos tras consagrarse campeón del primer semestre de la Liga Colombiana. Por su parte, Independiente Medellín logró su cupo a la fase previa, mientras que aún está por definirse el segundo equipo que accederá a esta instancia. Asimismo, resta conocer cuál será el otro club colombiano que clasificará directamente a la fase de grupos.

Por el lado de la Copa Sudamericana, Atlético Bucaramanga, Millonarios y América de Cali son los primeros tres equipos que ya consiguieron su boleto directo al torneo, mientras que el cuarto cupo será definido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Si el Tiburón se consagra campeón de la Liga Colombiana-II, el Verdolaga clasificaría al campeonato continental.

La posición de los equipos colombianos en el Top 100 del Ranking CONMEBOL 2026

En el top 100 del Ranking de la CONMEBOL se encuentran 10 equipos colombianos.